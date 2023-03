Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.03.2023

Haunstetten – Streit unter Arbeitskollegen führt zu Polizeieinsatz

Am Nachmittag des 28.02.2023 geriet ein 19-jähriger Auszubildender in Haunstetten mit seiner gleichaltrigen Kollegin in Streit. Nachdem der Streit offenbar nicht geklärt werden konnte, verfolgte ihn die Kollegin gemeinsam mit ihrem 21-jährigen Freund nach der Arbeit mit dem Pkw, um ihn erneut zur Rede zu stellen. Zunächst hielten sie gemeinsam den jungen Mann in dessen Pkw an. Danach schlug der Freund gegen die Scheibe des Pkw, beleidigte und bedrohte den Auszubildenden, sodass dieser sich im Auto einsperrte und die Polizei rief. Die alarmierte Streife konnte den mittlerweile flüchtigen Freund namentlich ermitteln. Die Polizeibeamten suchten den 21-jährigen Mann persönlich auf und belehrten ihn eindringlich. Die Frau sowie ihren Freund erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr.

Hochzoll – Hilferufe aus einer Restauranttoilette

Am Dienstag (28.02.2023) wurde die Polizei gegen 22.00 Uhr in die Friedberger Straße gerufen. Dort wurden Hilferufe aus einem Restaurant mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten eine aufgelöste 49-jährige Frau in der versperrten Toilette des Restaurants fest. Wie sich schließlich herausstellte, war die Frau in dem Restaurant angestellt und befand sich alleine in den Räumlichkeiten. Nachdem sie die Toilette aufgesucht hatte, konnte sie diese wegen des defekten Schließmechanismus nicht mehr verlassen. Deshalb musste die Frau durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Die Türe musste schließlich durch den ebenfalls hinzugerufenen Inhaber aufgebrochen werden, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien.