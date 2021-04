Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.04.2021

In den letzten Tagen wurden der Polizei wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Die Anrufer, die sich bei dem Telefonat als Beamte der Kriminalpolizei ausgeben, verunsichern die Angerufenen mit einer Mitteilung über einen bevorstehenden Einbruch an ihrer Wohnanschrift und bieten die Abholung von Wertgegenständen zur Sicherung des Eigentums an. Ein Komplize des Anrufers würde schließlich persönlich an der Wohnanschrift erscheinen und die Sachen (Bargeld, Schmuck, Gold, Münzen, etc.) in Empfang nehmen. Auch wenn diese seit Monaten bekannte Masche der Betrüger den meisten (fast ausschließlich älteren) Angerufenen mittlerweile bekannt ist, kommt es leider immer wieder zu Fällen in denen den Betrügern Glauben geschenkt wird und es zu einer Aushändigung von Wertgegenständen kommt.

Die Polizei bietet diesbezüglich eine Seniorensprechstunde in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Augsburg an. Unter dem Motto „Die Kriminalpolizei (be-)rät: Sei „Clever im Alter!“ findet die Telefonsprechstunde für Senioren zum Thema Betrug und Trickdiebstahl am Donnerstag, den 08.04.2021 in der Zeit von 09:00 – 12.00 Uhr statt. Hierbei können an die Kriminalbeamten Fragen zu den Themen gestellt werden und die Anrufer erhalten Tipps zum richtigen Verhalten. Der Hinweis sei noch erlaubt, dass die Telefonsprechstunde jedoch nicht der Rechtsberatung oder Anzeigenerstattung dienen kann.

Die Telefonnummern zur Sprechstunde lauten:

0821-324-4324 / -4331