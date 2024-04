Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.04.2024

A 8/FR Stuttgart/Raststätte Augsburg Ost – Gefälschte Waren sichergestellt

Am Donnerstag (28.03.2024) kontrollierten Einsatzkräfte einen Pkw und hatten hierbei einen guten Riecher.

Gegen 08.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Raststätte Augsburg Ost einen mit fünf Personen besetzten Pkw. In dem Pkw befand sich ein 22-Jähriger sowie zwei 23-Jährige, ein 32-Jähriger und ein 14-Jähriger. In dem Pkw fanden die Einsatzkräfte mehrere gefälschte Apple iPhones, gefälschten Goldschmuck sowie eine größere Menge Bargeld. Die Einsatzkräfte stellten die gefälschten Waren und das Bargeld sicher. Gegen die 4 Erwachsenen wird nun unter anderem wegen einem Verstoß gegen das Markengesetz und Geldwäsche ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bereits einige der gefälschten Mobilfunktelefone veräußert. Geschädigte werden gebeten, sich unter 0821/323-1910 an die Autobahnpolizeistation Gersthofen zu wenden.

Stadtbergen – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Donnerstag (30.03.2024) kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Benzstraße zu einer Unfallflucht.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.15 Uhr beschädigte offenbar ein bislang unbekannter Fahrer einen geparkten Citroen. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

