Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.08.2023

Kriegshaber – Zimmerbrand

Gestern (31.07.2023) kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Brand in einem Zimmer in einer Unterkunft im Kobelweg.

Alle Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt. Das betroffene Zimmer brannte vollständig aus. Der Sachschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen leicht verletzt. Zwei der Personen wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in das Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und untersucht nun wie es zu dem Brand kommen konnte.

Innenstadt – Mann belästigt Frau und wird danach von zwei Männern geschlagen

Gestern (31.07.2023) belästigte ein 33-Jähriger gegen Mitternacht eine 43-Jährige an einer Haltestelle in der Jakoberstraße. Ein 53-Jähriger und ein 47-Jähriger griffen daraufhin ein und gingen den 33-Jährigen körperlich an.

Der 33-Jährige hatte die 43-Jährige zunächst verbal bedrängt und ihr unsittliche Angebote gemacht. Daraufhin stellten der 53-Jährige und der 47-Jährige ihn zur Rede. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung gingen die beiden Männer den 33-Jährigen schließlich körperlich an. Hierbei wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Die Männer entfernten sich anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit.

Die hinzugerufenen Polizeisteifen konnten die Männer in der Nähe feststellen und kontrollieren. Die beteiligten Männer standen alle unter Alkoholeinfluss. Der 33-Jährige verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und beruhigte sich nicht. Die Beamten brachten ihn daraufhin in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände.

Antonsviertel – Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntag (30.07.2023) kontrollierte eine Polizeisteife gegen 06.30 Uhr einen 20-Jährigen in seinem Auto auf der Gögginger Straße.

Die Polizisten stellten bei der Kontrolle fest, dass der 20-Jährige Anzeichen von Drogenkonsum zeigte. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei leitete eine Bußgeldverfahren gegen den 20-Jährigen ein.