Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.09.2020

Lechhausen – Im Zeitraum vom 29.08.2020 (Sa) bis 31.08.2020 (Mo) wurden aus einem in der Bauzener Straße (Höhe Hausnummer 8) geparkten roten Renault Master u. a. ein sog. Spleißgerät der Marke „Fujikura“ und ein Stromaggregat entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt rund 19.000 Euro.

Lechhausen – Zwischen dem 28.08.2020 (Fr) und 31.08.2020 (Mo) entwendeten unbekannte Täter mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen der Marke Hilti aus einem in der Kurt-Schuhmacher-Straße (Höhe Hausnummer 129) abgestellten Fiat Ducato-Transporter. Hierzu schlugen die Täter die Heckscheibe ein, um an das Beutegut im Wert von rund 10.000 Euro zu gelangen. Aufgrund der Menge der entwendeten Werkzeuge muss davon ausgegangen werden, dass die Täter mit einem Fahrzeug mit entsprechender Ladekapazität unterwegs waren.

Während der Anzeigenaufnahme vor Ort meldete sich ein weiterer Geschädigter, dessen ebenfalls in der Kurt-Schuhmacher-Straße geparkter Peugeot Boxer offenbar im gleichen Tatzeitraum aufgebrochen wurde. Aus seinem Fahrzeug fehlten u.a. Akkuwinkelschleifer, Akkubohrer (überwiegend der Marke Würth) und auch ein Staubsauger. Der Beutewert hier wurde mit rund 1.300 Euro angegeben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Unfallfluchtgeschehen – Zeugen gesucht

– Gestern (31.08.2020) zwischen 13.20 und 13.30 Uhr wurde ein in der Auerstraße (Höhe Hausnummer 57) geparkter schwarzer Audi A6 von einem unbekannten Fahrzeuglenker im Bereich der Fahrerseite angefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Innenstadt – Ebenfalls am gestrigen Montag (31.08.2020) zwischen 10.00 und 17.00 Uhr wurde in der Mittelstraße, kurz vor der Einfahrt zur Wertachstraße, ein VW Caddy im Bereich der Fahrerseite angefahren. Der Schaden wurde auch hier mit etwa 1.000 Euro angegeben.

Innenstadt – Gestern (31.08.2020) kurz vor 15.00 Uhr befuhr ein Gelenkbus (Linienbus) die Wertachbrucker-Tor-Straße in südlicher Richtung. An der Bushaltestelle Senkelbach näherte sich der Busfahrer langsam an, was einem Autofahrer offenbar zu lange dauerte, da er den Bus trotz unklarer Verkehrslage überholte. Aufgrund Gegenverkehrs musste der Autofahrer dann sehr knapp vor dem Linienbus einscheren, weshalb der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte jedoch ein weiblicher Fahrgast mit dem Kopf gegen eine Haltestange und zog sich dabei Platzwunden an den Lippen und einen abgebrochenen Schneidezahn zu. Bei dem unfallverur-sachenden Fahrzeug soll es sich um eine nicht näher beschriebene graue Audi-Limousine handeln.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.