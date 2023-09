Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.09.2023

Nördlingen – Fahranfänger mit Alkohol am Steuer

Am Donnerstagabend (31.08.2023), gegen 20.15 Uhr wurde ein 24jähriger Pkw-Fahrer in der Sonnenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkotest war positiv. Da der Mann seinen Führerschein erst 2022 erworben hatte, befand er sich noch in der Probezeit. Für Fahranfänger gilt die 0,00 Promillegrenze. Der Mann erhält nun eine Geldbuße und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten unterbunden.