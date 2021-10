Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.10.2021

Haunstetter Straße – Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger

Am Donnerstag (30.09.2021), um 14.15 Uhr, bog ein 59-Jähriger Pkw-Fahrer bei grünem Ampellicht von der Ellensindstraße kommend auf die Haunstetter Straße in südliche Richtung ein. Gleichzeitig überquerte ein 67-Jähriger Fußgänger die Haunstetter Straße in westliche Richtung, ebenfalls bei grüner Ampel. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den bevorrechtigten Fußgänger, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt, erlitt eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Schürfwunden und kam mit dem Rettungswagen ins UK Augsburg. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

Oberhausen – Am Donnerstag (30.09.2021), zwischen 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr, wurde ein geparkter, weißer Pkw Audi in der Augustastraße angefahren. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro in Form von Kratzern und Dellen an der Fahrerseite. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern.

Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Oberhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (29.09.2021), ca. 16.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen (30.09.2021), ca. 04.30 Uhr, wurde ein abgestellter, weißer Lkw Mitsubishi in der Stuttgarter Straße (Höhe Zirbelstraße) angefahren. An der linken Fahrzeugseite entstanden großflächige Lackschäden und Dellen. Die Schadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Haunstetten – Sachbeschädigung an geparkten Anhänger

Im Zeitraum von Dienstag (28.09.2021), ca. 16.00 Uhr, bis Donnerstag (30.09.2021), ca. 16.15 Uhr, zerstach ein unbekannter Täter zwei Reifen an einem geparkten Anhänger der Marke Pongratz in der Hofackerstraße (Höhe der 30er Hausnummern). Zudem wurde der Planenaufbau aufgeschlitzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.

REGIONAL REPORT

Dillingen – Einbruchsversuch an Baucontainer

Zwischen Dienstag (28.09.2021) und Donnerstag (30.09.2021) wurde versucht in drei Baucontainer einzubrechen, die an der derzeitigen Baustelle an der Donaustufe in Dillingen abgestellt sind. Hierbei wurde unter anderem ein Vorhängeschloss und an einem weiteren Container die Tür aufgehebelt, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Bei dem dritten Container hielt das Schloss stand. Derzeit wird der Schaden mit ca. 400 Euro beziffert.

Die PI Dillingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0.

Kissing – Einbruch in Werkstatt

In der Zeit vom Dienstag (28.09.2021), ca. 20.00 Uhr, bis Donnerstag (30.09.2021), ca. 17.00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in eine Werkstatt in der Straße Mergenthau ein. Es entstand kein Diebstahlsschaden. Der unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Hinweise nimmt die PI Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.