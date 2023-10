Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.10.2023

Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Firnhaberau – Am Freitag (29.09.23), kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad den Stefan-Höpflinger-Weg in nördliche Richtung. Auf Höhe eines Supermarktes kreuzte ein unbekannter Radfahrer seinen Weg und es kam zum Zusammenstoß.

Der unbekannte Mann leistete noch kurz erste Hilfe, entfernte sich dann jedoch unter einem Vorwand von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Der Geschädigte erlitt eine Schlüsselbeinfraktur, eine Schädelprellung und mehrere Schürfwunden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Am Samstag (30.09.23), gegen 09:35 Uhr, befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad die Haußerstraße in Richtung Ulmerstraße.

Nach Angaben der Frau kam aus einer der Querstraßen (vermutlich Zenettistraße) ein Pkw herausgefahren, der sie touchierte. Die 41-Jährige stürzte daraufhin von ihrem Rad und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Ein unbeteiligter Zeuge konnte lediglich den Zusammenstoß hören, jedoch keine Angaben zu dem Pkw machen.

Ein Atemalkoholtest bei der 41-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach ihrer Behandlung im Uniklinikum Augsburg konnte die Dame nach Hause gehen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Pkw bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Hochfeld – Sachbeschädigung in Tiefgarage – Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 29.09.23, 15:00 Uhr, bis 30.09.23, 09:30 Uhr, wurde in einer Tiefgarage in der Firnhaberstraße 18 ein schwarzer Pkw KIA durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Das Fahrzeug wurde augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand einmal rundherum verkratzt. Zudem befand sich im rechten Vorderreifen keine Luft mehr.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710, zu melden.

Innenstadt – Sachbeschädigung an Fensterscheiben

Am Freitag (29.09.23), gegen 18:50 Uhr, befanden sich zwei Zeugen in ihrem Wohnzimmer in der Wilhelm-Hauff-Straße 39. Hierbei konnten sie ein lautes Geräusch wahrnehmen und stellten bei einer Nachschau fest, dass ein unbekannter Täter zwei unterschiedlich große Metallkugeln gegen zwei Fenster der Wohnung geschossen hatte. Die Kugeln beschädigten die Fensterscheiben oberflächlich und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Vor den Fenstern konnten weitere Metallkugeln aufgefunden werden. Vermutlich wurden diese mit einer Zwille bzw. Schleuder gegen die Fensterscheiben geschossen.

Da es bislang keine Täterhinweise gibt, werden Zeugen gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Innenstadt – Körperverletzungsdelikte und Widerstand

Am Samstag (30.09.23), gegen 06:30 Uhr, gab es eine Mitteilung über eine Schlägerei mehrerer Personen auf dem Gelände einer Tankstelle An der Blauen Kappe. Bei Eintreffen der Polizei gaben die Personen an, dass es keine Schlägerei gegeben habe und es konnten keinerlei Verletzungen festgestellt werden.

Etwa eine Stunde später kam es erneut zu einem Einsatz an der Örtlichkeit. Hierbei stellte sich heraus, dass es zunächst eine Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einer Personengruppe, bestehend aus vier Personen gegeben hatte. Dabei beleidigte der 22-Jährige eine 21-Jährige und schlug sie. Ihr Begleiter ging dazwischen und der 22-Jährige entfernte sich von der Örtlichkeit.

Eine Stunde später kehrte er in Begleitung zweier weiterer männlicher Personen zurück und es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen.

Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die Personen aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Der 22-Jährige weigerte sich jedoch dieser Aufforderung nachzukommen. Aus diesem Grund und zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der Mann in den Polizeiarrest gebracht werden. Hierbei beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mehrfach, im Arrest versuchte er außerdem einen Polizeibeamten zu schlagen.

Den 22-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung.