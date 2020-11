Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.11.2020

Rechts der Wertach – Einbruch in Gartenhäuser – Täterfestnahme

Am 30.10.2020, gegen 12:45 Uhr, wird ein 32-Jähriger Einbrecher in der Austraße auf frischer Tat gestellt. Dieser war in zwei Parzellen der Kleingartenanlage eingebrochen und hatte neben Lebensmitteln u.a. auch eine Smartwatch sowie eine Musikbox entwendet. Bei der Tat wurden ein Gartenzaun und eine Fensterscheibe beschädigt. Zum mitgeführten Fahrrad gab er an, dass er dieses vor über einem Jahr am Peutinger-Gymnasium entwendet hatte.Der Mann hat keinen festen Wohnsitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der vorläufig Festgenommene am 31.10.2020 wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Das Amtsgericht Augsburg erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des besonders schweren Fall des Diebstahl. Der 32-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.