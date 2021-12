Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.12.2021

Hochzoll – Dachgeschoss gerät in Brand

Am gestrigen Dienstagnachmittag entwickelte sich im Dachgeschoss eines Reihenhauses in der Trettachstraße ein Brand. Nachbarn bemerkten die Rauchentwicklung und alarmierten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Das Feuer konnte umgehend durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es befanden sich keine Bewohner im besagten Reihenhaus, weshalb durch den Vorfall niemand verletzt wurde. Durch Brandschäden im Dachgeschoss entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die angrenzenden Reihenhäuser blieben nach aktuellem Stand unbeschädigt. Wie in solchen Fällen üblich, ermittelt die Kripo Augsburg hinsichtlich der Brandursache. Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat.

Innenstadt – Verkehrsbehinderungen in Frauentorstraße – Polizei bittet um Beachtung

Nachdem sich gestern Dachziegel und Putz von einem Haus in der Karmelitengasse lösten und auf die Frauentorstraße fielen, ist die Frauentorstraße auf Höhe Hausnummer 24 bis zur Jesuitengasse vorerst für den Straßen- und Trambahnverkehr gesperrt. Grund dafür ist eine weiter bestehende Gefahr, dass Personen durch herabfallende Gegenstände verletzt werden könnten. Die notwendigen Reparaturarbeiten wurden bereits gestern durch den Hausbesitzer angestoßen. Dennoch muss mit einer Sperrung von mehreren Tagen gerechnet werden. Die Polizei bittet aus gegebenem Anlass die Verkehrsteilnehmer, den Bereich entsprechend zu umfahren. Fußgänger können die Straße aktuell eingeschränkt passieren.

Lechhausen – Ohne gültigen Führerschein und trotz Fahrverbot unterwegs

Am Dienstag (30.11.2021) kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg gegen 23:10 Uhr einen BMW, welcher auf der Mühlhauser Straße unterwegs war. Während der Überprüfung des 25-Jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser einen nicht gültigen, ausländischen Führerschein vorzeigte und gegen ihn außerdem ein bestehendes Fahrverbot vorlag. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren trotz Fahrverbot ermittelt.