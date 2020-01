Lechhausen – Polizisten werden bei Unfallfluchtermittlung angegriffen

Am 01.01.2020 gegen 05:00 Uhr begab sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Augsburg Ost in die Waterloostraße, um Ermittlungen im Rahmen einer Unfallflucht durchzuführen. Als ein 45-Jähriger, welcher sich am Erdgeschossfenster seiner Wohnung befand, zur Verkehrsunfallflucht befragt wurde, spuckte dieser unvermittelt einem 33-jährigen Polizisten ins Gesicht und beleidigte die Streifenbesatzung. Daraufhin wurde der Mann in seiner Wohnung aufgesucht. In der Wohnung versuchte der 45-jährige den beiden Beamten einen Kopfstoß zu verpassen, was diese unterbinden konnten. Der aggressive Mann wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die beiden Beamten blieben unverletzt.

Kriegshaber – Fußgänger schlägt auf Auto ein

Am gestrigen Mittwoch gegen 19:45 Uhr, fuhr eine 21-jährige mit ihrem grünen VW Golf auf der Langemarckstraße (Höhe Hausnummer 19) in Richtung Ulmer Straße. Da plötzlich ein Mann auf die Straße trat, musste die Autofahrerin eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Der unbekannte Mann, welcher augenscheinlich alkoholisiert war, schlug daraufhin mit der Hand auf die Windschutzscheibe und die Fahrerscheibe des VW ein und entfernte sich im Anschluss. Am Pkw der 21-jährigen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der unbekannte Mann war ca. 45 Jahre alt, 190 cm groß, trug eine dunkelgrüne Lederjacke, eine dunkelblaue Jeans und helle Sportschuhe. Er hatte einen 3-Tage-Bart und kurze Haare.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Kriegshaber – Raucherunterstand beschädigt