Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.01.2024

Pfersee – Windschutzscheibe beschädigt

In der Nacht von Sonntag (31.12.2023) auf Montag (01.01.2024) beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Augsburger Straße Ecke Greiffstraße.

Gegen 18.00 Uhr parkte der Autobesitzer seinen Hyundai in der Hessenbachstraße. Gegen 11.00 Uhr stellte ein Anwohner einen Schaden an der Windschutzscheibe des Autos fest und verständigte die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Pfersee – Haltestelle beschädigt

Am gestrigen Montag (01.01.2024) beschädigten zwei 20-jährige Männer eine Bushaltestelle in der Stadtberger Straße.

Gegen 23.45 Uhr beobachteten Passanten zwei männliche Personen dabei, wie sie die Glasscheibe der Haltestelle einschlugen und verständigten die Polizei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung kontrollierten die Beamten zwei Männer, auf die die Personenbeschreibung der Passanten passte. Wie sich im Rahmen weiterer Abklärungen herausstelle, handelte es sich um die zwei tatverdächtigen 20-Jährigen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sachbeschädigungsdeliktes gegen die beiden 20-jährigen Männer. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Oberhausen – Einbruch scheitert

In der Zeit von Samstag (30.12.2023), 13.00 Uhr bis Sonntag (31.12.2023), 11.30 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Anton-Bruckner-Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Innenstadt – Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Am Montag (01.01.2024), gegen 06.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Greifstraße den Fahrer eines E-Scooters und stellten hier Alkoholgeruch fest. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkoholmessgerät ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Haunstetten – Sachbeschädigung

Vermutlich mit einem Feuerwerkskörper entzündete am Montag (01.01.2024), gegen 05.00 Uhr, ein bislang unbekannter Täter den Inhalt einer Restmülltonne. An der Restmülltonne und einer weiteren danebenstehenden Tonne entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.

Die Polizei ermittelt hier wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2710 um Hinweise.