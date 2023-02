Hochfeld – Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag (24.01.2023) 20:00 Uhr auf Mittwoch (25.01.2023) 08:00 Uhr kam es in der Robert-Gerber-Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte eine Sprechanlage eines dortigen Anwesens. Die Sprechanlage wurde mit Brandflecken, vermutlich durch das Ausdrücken von Zigaretten beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2710 bei der Polizei zu melden.

Innenstadt – Hausfriedensbruch

Am Mittwoch (01.02.2023) wurde der Polizei gegen 14:30 Uhr in der Proviantbachstraße (im Bereich der zweistelligen Hausnummern) ein Hausfriedensbruch mitgeteilt. Ein 59-jähriger Mann hatte sich in ein dortiges Haus begeben. Der Eigentümer des Hauses informierte deshalb die Polizei über den Vorfall. Nach Aufforderung durch die Polizei verließ der 59-Jährige das Haus schlussendlich.

Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.