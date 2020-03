Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.03.2020

Pfersee – Spiegelabtreter festgenommen

Aufmerksame Anwohner und Zeugen haben am gestrigen Sonntag (01.03.2020) gegen 20.15 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ein Mann in der Hessenbachstraße an dort geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abtrat. Nach einer kurzen Fahndung konnte dann in unmittelbarer Umgebung ein 15-jähriger Augsburger festgenommen. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei einer Tatortüberprüfung stellte sich heraus, dass der Auszubildende an mindestens elf Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten bzw. abgerissen hatte. Der von ihm angerichtete Sachschaden dürfte sich im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen.

Weitere mögliche Geschädigte, die ihr Auto gestern (01.03.2020) im Bereich der Hessenbachstraße geparkt hatten, werden gebeten sich unter 0821/ 323 2610 bei der PI Augsburg 6 zu melden.

Lechhausen – Abgedriftet oder eingeschlafen?

Sonntagmorgen (01.03.2020) gegen 09.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Blücherstraße gerufen. Auf einem dortigen Parkplatz verlor ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal gegen einen dortigen Baumstumpf. Durch den Aufprall wurde sein nichtangegurteter, stark alkoholisierter 24-jähriger Beifahrer gegen die Windschutzscheibe geschleudert und zog sich dabei Kopfverletzungen zu, die anschließend in der Uniklinik behandelt werden mussten. Der Fahrer selbst war angegurtet und nicht alkoholisiert. Er blieb unverletzt und gab als Unfallursache an, dass er beim Fahren eingeschlafen sei. Eher wahrscheinlich ist jedoch, dass er vermutlich Driftübungen machte und dabei die Kontrolle verlor. Der hierbei entstandene Sachschaden an seinem Auto beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Der 28-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter 0821/323 2310 bei der PI Augsburg Ost zu melden.

Pfersee – Wahlplakate beschädigt – Täter mit Drogen erwischt

Sonntagabend, kurz vor 19.30 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass ein junger Mann in der Pröllstraße insgesamt vier Wahlplakate abgerissen und dabei beschädigt habe. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten. Bei der anschließenden Kontrolle des 21-Jährigen stellte sich dann heraus, dass er außerdem noch Marihuana und einen höheren Bargeldbetrag bei sich hatte. Beides wurde sichergestellt, die Ermittlungen zu dem Rauschgiftdelikt dauern an. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Der 21-Jährige aus dem angrenzenden Landkreis wird nun neben den begangenen Sachbeschädigungen auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-gesetz angezeigt.