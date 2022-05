Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.05.2022

Autos mutwillig beschädigt

Lechhausen – Am gestrigen 1. Maifeiertag wurde ein in der Raiffeisenstraße (Höhe



Hausnummer 13) geparkter schwarzer KIA Rio offenbar kurz nach 01.00 Uhr auf der



linken Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.



Pfersee – Zwischen dem 28. und 30.04.2022 (Do – Sa.) wurde ein in der



Egelseestraße (Höhe Hausnummer 10) abgestellter blauer VW Touran auf eine



Länge von knapp zwei Meter auf der rechten Seite zerkratzt. Der Schaden hier



beläuft sich auf rund 2.000 Euro.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.





Innenstadt – Unfallflucht: Zeugen gesucht





Am gestrigen Sonntag (01.05.2022) parkte der Fahrer eines grauen



Ford Focus sein Auto gegen 09.00 Uhr in der Schwimmschulstraße (Höhe



Hausnummer 36). Als er gegen 19.15 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte



er einen Streifschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite



fest, über den Verursacher ist nichts bekannt.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Oberhausen – Brennende Mülltonne





Gestern (01.05.2022) gegen 23.40 Uhr wurde den Einsatzkräften



eine brennende Papiertonne (1100 Liter Container) in der Zollernstraße 34 mitgeteilt,



die anschließend von der FFW Oberhausen abgelöscht wurde, noch bevor der Brand



auf ein dort geparktes Fahrzeug übergreifen konnte. Der entstandene Schaden



beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Brandursache ist unbekannt, es wird aber



derzeit von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Stadtbergen –Nach Unfall geflüchtet





Im Zeitraum vom 30.04.2022, 10.00 Uhr bis zum 01.05.2022, 10.50



Uhr (Sa./So.) wurde ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ulmer



Landstraße 350 abgestellter grauer Hyundai Tucson von einem Unbekannten



angefahren und dabei massiv an linken hinteren Fahrzeugseite und an der Felge



beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den hinterlassenen



Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.





Wittislingen – Unter Alkoholeinfluss mit Pkw unterwegs





Bei einer Verkehrskontrolle am 01.05.2022 gegen 09.30 Uhr wurde in



der Zöschlingsweiler Straße ein VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei



stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest



ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Fahrer musste sich anschließend einer



Blutentnahme unterziehen und seinen Pkw stehen lassen. Eine Anzeige folgt.

