Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.05.2023

Pfersee – Streit endet in Widerstand

Am gestrigen Montag (01.05.2023) stritt sich ein 55-Jähriger zunächst mit einem Taxifahrer und griff später eine Polizeibeamtin an.

Gegen 00.00 Uhr geriet der 55-Jährige zunächst in einen Streit mit einem Taxifahrer, der schließlich die Polizei rief. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der Mann äußert aggressiv. Er lief mehrfach auf die anliegende Straße und beleidigte die Polizeibeamtin und ihren Kollegen. Schließlich ging der 55-Jährige auf die Polizeibeamtin los und musste von den Beamten gefesselt werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 55-Jährigen.

Göggingen – Handtasche in Bus vergessen – Geld weg

Am gestrigen Montag (01.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter Geld aus einer Handtasche in einem Bus der Buslinie 41.

Gegen 12.40 Uhr verließ eine 52-Jährige an der Welfenstraße einen Bus der Linie 41 und vergaß dabei ihre Handtasche im Bus. Gegen 13.00 Uhr fand die Frau ihre Handtasche im Bus zwar wieder, jedoch entwendete der bislang unbekannte Täter in der Zwischenzeit Bargeld aus ihrer in der Handtasche befindlichen Geldbörse.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls aus einer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Hochfeld – Auto verkratzt

Im Zeitraum von Samstag (29.04.2023), 19.15 Uhr bis Montag (01.05.2023), 11.30 Uhr verkratze ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube eines Pkws in der Von-Parseval-Straße. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte den Schaden und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an dem Pkw und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.