Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.06.2020

Oberhausen -Mit Handy und ohne Führerschein unterwegs

Am Montag den 01.06.2020, gegen 11:55 Uhr, fiel Polizeibeamten im Bereich der Donauwörtherstraße in Oberhausen ein Fahrzeugführer auf, da dieser während der Fahrt sein Handy benutzte. Als die Beamten ihn deshalb anhielten und kontrollierten, stellte sich zudem heraus, dass der Mann das Fahrzeug gar nicht hätte fahren dürfen. Der 33-Jährige Mann ist nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ihn erwartet nun eine Anzeige. Das Fahrzeug holte eine Freundin des Mannes ab, die den erforderlichen Führerschein vorweisen konnte.

Pfersee -Gartentürchen beschmiert

In der Nacht von Sonntag (31.05.2020) auf Montag (01.06.2020), wurde in Pfersee in der Von-Arnim-Straße ein Gartentürchen durch einen bislang unbekannten Täter beschmiert. Der oder die Unbekannte brachte mit schwarzer Farbe einen Schriftzug auf der Tür an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter der 0821-3232610 zu melden

REGIONAL REPORT

Bereich Schwaben Nord – Verkehrspolizei führt Messungen durch – Fahrverbote im dreistelligen Bereich

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte in den vergangenen Tagen an verschiedenen Stellen Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei wurden wieder viele Verstöße gegen die geltenden Höchstgeschwindigkeiten festgestellt. So war der Spitzenwert bei erlaubten 50 km/h mit 96 km/h gemessen worden, bei erlaubten 60 km/h waren es 116 km/h und bei erlaubten 100 km/h lag die höchste Messung bei ganzen 175 km/h.

Auch aufgrund der Neuerungen in der StVO, die vor kurzem vorgenommen wurden, kam es hierbei zu deutlich mehr Fahrverboten. Die Gesamtzahl der zu erwartenden Fahrverbote liegt im Zeitraum zwischen dem 27.05.-01.06.2020 im dreistelligen Bereich. Die meisten Fahrverbote, nämlich 84, gab es auf der B17 im Bereich Stadtbergen.

Die Polizei möchte daher alle Verkehrsteilnehmer erneut darum bitten, insbesondere auf die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, sowie die Abstände zu anderen Verkehrsteilnehmern zu achten, um Anzeigen und Fahrverboten vorzubeugen.