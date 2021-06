Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.06.2021

Innenstadt – Versuchter Einbruch in umgebaute Werkstatthalle

Gestern (01.07.2021) im Zeitraum zwischen 00.30 und 07.00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein im Umbau befindliches Gebäude „Beim Glaspalast“ (im Bereich der einstelligen Hausnummern) einzubrechen. Nachdem Hebelversuche an mindestens zwei Türen nicht zum Erfolg führten, gab der Einbrecher auf, hinterließ jedoch einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.