Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.07.2023

Innenstadt – Fäuste und Döner fliegen am Kö

Am heutigen Sonntag kam es im Bereich des Königsplatzes erst zu einem Streit und schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwischenzeitlich flog auch ein Döner. Die Polizei beruhigte die Situation und ermittelt nun gegen zwei Beteiligte.

Gegen 0.50 Uhr gerieten eine 21-Jährige und deren Begleiterin mit einer Gruppe aus fünf jungen Frauen und einem Mann in Streit. Dabei schlug schließlich die 21-Jähriger einer 22-jährigen Frau aus dieser Gruppe mit der Faust gegen den Hinterkopf. Ein 28-Jähriger griff ein und riss die 21-Jährige zu Boden. Die 21-Jährige verhielt sich aber weiterhin aggressiv. Sie bewarf anschließend die 22-Jährige mit einem Döner und versetzte dem 28-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Schließlich beendeten Einsatzkräfte der Polizei die Auseinandersetzung und beruhigten die Situation.

Die Polizisten stellten die Personalien der Beteiligten fest und führten bei ihnen einen Atemalkoholtest durch. Die 21-Jährige war mit über 1,7 Promille stark alkoholisiert. Auch die anderen Beteiligten waren mit deutlich über einem Promille betrunken. Die 22-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt und von einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Der 28-Jährige benötigte vorerst keine medizinische Versorgung.

Die Polizei ermittelt nun gegen die 21-Jährige und den 28-Jährigen wegen Körperverletzung. Dabei wird auch das Videomaterial der Kameras auf dem Königsplatz ausgewertet.

Rechts der Wertach – Brennende Mülltonnen

Am heutigen Sonntag brannten mehrere Mülltonnen und konnten schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Gegen 02.50 Uhr wurden Einsatzkräfte über einen Brand in der Riedingerstraße auf Höhe der Hausnummer 26 informiert. Dort brannten vier Mülltonnen, die in einem Mülltonnenhaus im Bereich des dortigen Parkplatzes standen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte schließlich das Feuer. Zeugen beobachteten einen Mann, der kurz vor Ausbruch des Feuers offenbar eine Zigarettenkippe in Richtung der Mülltonnen warf.

Der bislang Unbekannte wurde von den Zeugen als

ca. 180cm groß, wenig Kopfhaare, Vollbart, arabisches Aussehen, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Dreiviertelhose

beschrieben.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Hinsichtlich der Brandbekämpfung wird auf die Pressemeldung der Berufsfeuerwehr Augsburg verwiesen.

Innenstadt – Über Musikgeschmack lässt sich streiten

In der Nacht zum heutigen Sonntag war ein Besucher der Sommernächte mit der Musik eines DJs nicht einverstanden. Er verhielt sich anschließend derart daneben, dass ihm nun mehrere Anzeigen drohen.

Gegen 0.20 Uhr (02.07.2023) war ein 29-jähriger Besucher der Sommernächte offenbar nicht mit dem Musikgeschmack eines DJs einverstanden. Er äußerte seinen Unmut, indem er unter anderem einen Getränkebecher auf die dortige Bühne warf. Das Sicherheitspersonal musste eingreifen und wurde prompt vom 29-Jährigen beleidigt. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der Mann ebenfalls uneinsichtig und aggressiv. Auf dem Weg zur Wache wehrte sich der 29-Jährige und versuchte sich loszureißen. Dabei fiel dessen Brille zu Boden und wurde beschädigt. Die Einsatzkräfte mussten den Mann schließlich fesseln. Nach Abschluss der Maßnahmen, beispielsweise der Feststellung seiner Personalien, wurde der Mann wieder entlassen.

Gegen den 29-Jährigen wird nun unter anderem wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Innenstadt – Fahrrad samt Schloss entwendet

Vergangene Woche entwendete ein bislang Unbekannter ein abgesperrtes Fahrrad. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwoch (28.06.2023) stellte eine 48-Jährige ihr Fahrrad gegen 15.00 Uhr in der Biermannstraße auf Höhe der Hausnummer 16 versperrt ab. Freitagnacht (30.06.2023) stellte die Besitzerin fest, dass ihr Fahrrad samt Fahrradschloss gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes McKenzie im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Oberhausen – Nach Unfall geflüchtet

Am gestrigen Samstag ereignete sich im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein Verkehrsunfall. Ein bislang Unbekannter fuhr dabei gegen ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 22.40 Uhr war eine bislang unbekannte Person mit einem Auto in der Donauwörther Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 219 wollte diese Person offenbar wenden. Dabei setzte das Fahrzeug zurück und fuhr gegen ein Verkehrsschild sowie gegen eine Leitplanke. Anschließend flüchtete der oder die Verantwortliche in Richtung stadtauswärts.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Innenstadt – Mann geht auf Trio los

Am Samstag ging ein 22-Jähriger auf eine Gruppe von drei Personen los und verletzte diese. Ein Mann musste anschließend im Klinikum behandelt werden. Der 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 02.00 Uhr waren zwei Männer und eine Frau zusammen in der Ludwigstraße unterwegs. Dabei wurden sie offenbar unvermittelt von einem 22-Jährigen beleidigt. Der junge Mann schlug schließlich der 20-jährigen Frau ins Gesicht und verletzte sie dabei. Die beiden Begleiter der Frau griffen ein, wobei der 22-Jährige auch auf diese losging. Dabei erlitt der 24-jährige Begleiter eine Platzwunde im Gesicht. Als eine Polizeistreife eintraf, beruhigte die Situation. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen ins Klinikum. Auch der 21-jährige Begleiter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigte aber wie die junge Frau vorerst keine ärztliche Behandlung.

Da der 22-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war und sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung sowie Beleidigung.

Göggingen – Unfall auf Radweg

Bereits am Donnerstag kam es auf einem Fahrradweg zu einem Unfall. Eine Jugendliche wurde verletzt, der andere Beteiligte flüchtete.

Am vergangenen Donnerstag (28.06.2023) war eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad in Pfarrer-Bogner-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe des Fußballplatzes der DJK Göggingen wurde sie nach eigenen Angaben unvermittelt von einem anderen Fahrradfahrer überholt. Dabei stürzte die 16-Jährige und zog sich mehrere Frakturen zu. Der andere Fahrradfahrer fuhr ohne Anzuhalten weiter. Er wird als ca. 50-60 Jahre alt mit grauen, langen Haaren beschrieben.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Pfersee – Fahrradfahrer vs. Laternenmast

Ein betrunkener Fahrradfahrer stieß Samstagnacht mit einem Laternenmast zusammen. Dabei verletzte sich der Mann und musste ins Klinikum gebracht werden.

Gegen 02.10 Uhr war ein 29-Jähriger auf dem Radweg in der Eberlestraße unterwegs. Dort verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr gegen einen Laternenmast. Dadurch stürzte der 29-Jährige zu Boden. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrradfahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Um den genauen Blutalkoholwert bestimmen zu lassen, musste anschließend eine Blutentnahme durchführt werden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Klinikum. Er brach sich offenbar die Nase und zog sich bei dem Unfall zahlreiche weitere, offenbar oberflächliche Verletzungen, an Kopf, Armen und Beinen zu. Auch das Fahrrad des 29-Jährigen kam nicht ohne Blessuren davon und ist vorerst nicht mehr fahrbereit. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.