Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.08.2020

Mehrere versuchte Enkeltrickbetrügereien im Stadtgebiet

Im Laufe des 31.07.2020 erhielten mehrere Seniorinnen Anrufe unbekannter Männer, die sich als angeblicher Enkel oder Neffe zu erkennen gaben. Die Anrufer gaben unter der Legende eines vermeintlichen Unfalls an, dringend Geld zu benötigen bzw. wollten Angaben zu den Vermögensverhaltnissen der Damen in Erfahrung bringen. Trotz des Umstandes, dass zwei der Seniorinnen bereits 85 Jahre und eine dritte Angerufene sogar 95 Jahre alt sind, erkannten alle die Betrugsabsicht und verhielten sich entsprechend den polizeilichen Präventionshinweisen vorbildlich und verständigten die Polizei. Es kam zu keinen Vermögensschädigungen.

Göggingen -„Baden verboten“ – Diebstahl auch!

Am 31.07.2020, gegen 22:00 Uhr, bemerkte ein 30-jähriger Anwohner in der Wellenburger Straße zwei Männer, die sich im Bereich des Fabrikkanals an einem amtlichen Hinweisschild „Baden verboten“ zu schaffen machten und dieses abschraubten. Nachdem die beiden Unbekannten sich mit dem Schild entfernten, sprach der Zeuge die beiden Männer an und übergab diese der verständigten Polizei. Wie sich herausstellte, hatte ein 33-Jähriger das Schild gesehen und kurzerhand entschieden, dass dies ein passendes Geschenk für einen Bekannten sei. Dieser würde nämlich gerade einen Pool in seinem Garten bauen und das Schild sollte das Gesamtbild der Badelandschaft abrunden. Grundsätzlich eine nette Idee, trotzdem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den 33-Jährigen ein.

Innenstadt – Bankräuber der anderen Art

Am 31.07.2020 ging gegen 23:05 Uhr bei der Polizei die Mitteilung über einen „Bankraub“ in der Erna-Wachter-Straße ein. Ein Bewohner des dortigen Seniorenheimes hatte zuvor einen Pfleger über verdächtige Geräusche im Vorgarten des Heimes informiert. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte dort tatsächlich zwei komplette Biertischgarnituren entwendet. Die Bänke und Tische müssen mit einem entsprechend geeigneten Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Die PI Augsburg Süd bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise.

