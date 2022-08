Diebstähle auf Baustellen

Göggingen – In der Zeit von 29.07.2022 bis 01.08.2022 verschafften sich ein oder

mehrere Täter Zugang zu einer Baustelle an einem Supermarkt in der Bergiusstraße

(Bereich der einstelligen Hausnummern) und entwendeten dort zwei sogenannte

Pumpsauger. Die Geräte haben einen Gesamtwert von etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Kriegshaber – Im gleichen Zeitraum wurde ein Baustellencontainer einer Baustelle in

der Grenzstraße (Bereich der 80er Hausnummern) aufgebrochen. Daraus wurden

diverse Baumaschinen entwendet, die einen Wert von mehreren Hundert Euro haben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Verkehrsunfallfluchten

Lechhausen – Am 01.08.2022, zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr, parkte der

Geschädigte seinen Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in

der Meraner Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern). Als er sein Fahrzeug

wieder benutzen wollte, stellte er einen Kratzer am hinteren linken Kotflügel fest. Der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Lechhausen – Am 01.08.2022, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein Senior mit seinem grauen

Pkw, Toyota Avensis, die Blücherstraße (Bereich der 20er Hausnummern) in

stadtauswärtiger Richtung, als plötzlich ein roter Pkw vom rechten Fahrbahnrand vor

ihm auf die Fahrbahn fuhr. Die Fahrerin hatte offensichtlich den rückwärtigen Verkehr

nicht beachtet, fuhr unerwartet auf die Fahrbahn und touchierte den Toyota an der

rechten Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die

flüchtige Fahrerin und deren Pkw konnte leider nicht näher beschrieben werden.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Kriegshaber – Ebenfalls am 01.08.2022, zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr, parkte

die Geschädigte ihren grauen Pkw, Hyundai i10, in der James-Cook-Straße (Bereich

der einstelligen Hausnummern) an einem öffentlich zugänglichen Parkplatz. Als sie wieder wegfahren wollte, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange hinten rechts fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Haunstetten – In der Zeit von 31.07.2022, gegen 14:00 Uhr, bis 01.08.2022, gegen

06:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren grauen Pkw, VW Golf, in der

Guttenbrunnstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern). Als sie ihr Fahrzeug

wieder benutzen wollte, stellte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite

fest. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

REGIONAL REPORT

Gersthofen – 34-jähriger verursacht Verkehrsunfall

Ein 34-jähriger Mann überholte gestern gegen 17:00 Uhr auf der

Staatsstraße 2036 (zwischen Hirblingen und Gersthofen) trotz Gegenverkehrs ein

Auto. Der entgegenkommende 41-jährige Pkw-Lenker musste abrupt fast bis zum

Stillstand abbremsen, um einem Frontalzusammenstoß zu entgehen. Die hinter dem

41-Jährigen fahrende 40-jährige Pkw-Lenkerin sah das Bremsmanöver zu spät und

fuhr auf. Durch den Aufprall verletzten sich sowohl der 41-Jährige als auch die 40-

Jährige leicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim 34-Jährigen Unfallverursacher

Alkoholgeruch wahr. Der Test erbrachte einen Wert von ca. 0,65 Promille. Eine

Blutentnahme folgte, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Oberottmarshausen -Diebstahl von fünf Fahrrädern

Zwischen Sonntag, 31.07.2022, 22:00 Uhr, und Montag, 01.08.2022, 06:30 Uhr, wurden aus der unversperrten Garage eines Anwesens in der Alemannenstraße fünf teilweise hochwertige Fahrräder der Marken Scott und Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 5.000 Euro. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter die Räder mit einem Transportfahrzeug abgeholt haben.

Sachdienliche Hinweise werden an die PI Bobingen, 08234/9606-0, erbeten