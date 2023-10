Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.10.2023

Neusäß/ Ottmarshausen – Polizei fahndet nach bislang unbekanntem Mann

Am gestrigen Sonntag (01.10.2023) kam es im Bereich des Wasserspielplatzes in der Mühlbachstraße zu einem Sexualdelikt. Die Kripo sucht nun nach Zeugen.

Gegen 16.00 Uhr spielten zwei Mädchen (7 und 8 Jahre) im Beisein ihrer Eltern auf dem Wasserspielplatz. Als die Mädchen das Areal in westliche Richtung alleine verließen und sich auf dem angrenzenden Feld befanden, trat ein bislang unbekannter Mann an die beiden Kinder heran. Er führte dabei an einem Mädchen sexuelle Handlungen durch und entfernte sich anschließend wieder.

Die Kinder wandten sich anschließend an ihre Eltern und die Polizei wurde verständigt. Die polizeilichen Maßnahmen führten bislang zu keiner Täterermittlung.

Beschreibung des Mannes:

Helle Haut, kurze dunkle Haare, Oberlippenbart, Raucher; bekleidet mit einer schwarzen Basecap, die nach hinten (also „verkehrt rum“) getragen wurde, und einem schwarzen Oberteil mit weißen Applikationen. Der Mann wirkte jung und könnte zwischen 18 und 30 Jahre alt sein.

Wer kennt die Person mit dem beschriebenen Aussehen?

Wem ist ein Mann aufgefallen, der sich am 01.10.2023 oder in den Wochen bzw. Tagen zuvor am Wasserspielplatz oder in dessen Bereich aufgehalten hat?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet unter Tel. 0821/323-3810 um Hinweise.

Mehrere Geschwindigkeitsmessungen mit hohen Überschreitungen bei Oberottmarshausen, Aichach und in Augsburg

Die Verkehrspolizei Augsburg führt in regelmäßigen Abständen Geschwindigkeitsmessungen an verschiedensten Stellen in Nordschwaben durch. Zuletzt waren hier bei den Auswertungen der Messstellen hohe Verstöße zu verzeichnen.

So wurde am 28.09.2023 auf der B17 in Fahrtrichtung Süden Höhe Oberottmarshausen ein Fahrzeug mit 172 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen. (Strafe 480 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot)

Am gleichen Tag wurde auf der B300 bei Aichach ein Fahrzeug mit 145 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h festgestellt. (Strafe 320 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot)

Der traurige Spitzenreiter wurde am 26.09.2023 in Augsburg auf der Friedberger Straße gemessen. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h wurde der Pkw hier mit 119 km/h von der Messstelle erfasst. (Strafe 700 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot)

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Unfallursache Nummer 1 bei schweren Verkehrsunfällen. Dennoch halten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die geltenden Vorschriften. Die Polizei wird aus diesem Grund weiterhin ganz besonders auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit achten und Verstöße konsequent ahnden.

Aichach – Einbruch

Im Zeitraum vom Samstag (30.09.2023), 16.30 Uhr bis Sonntag (01.10.2023), 02.00 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Steidlestraße ein.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen und ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Wie üblich hat die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter 0821-323-3810 erbeten.

Bobingen – Schwerpunktaktion der PI Bobingen zum Thema „Radverkehrssicherheit“

Die PI Bobingen führt am Donnerstag, 05.10.2023, in ihrem Dienstbereich eine Schwerpunktaktion zum Thema „Radverkehrssicherheit“ durch. Grund hierfür sind insbesondere die deutlich gestiegenen Unfallzahlen. So wurden allein im Jahr 2023 im Bereich Nordschwaben 20 Menschen bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt. Fast jeder zweite war dabei mit einem Fahrrad unterwegs. So starben in diesem Jahr bereits neun Radfahrer im Bereich des Präsidiums Schwaben Nord. Auch in Bobingen kam vor kurzem ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Grundsätzlich können alle Verkehrsteilnehmer durch Einhaltung der Verkehrsregeln und gegenseitige Rücksichtnahme zu mehr Sicherheit auf unseren Straßen beitragen. Die PI Bobingen wird aus diesem Grund am Donnerstag (05.10.2023) ganztägig die Einhaltung dieser Regeln aller Straßenverkehrsteilnehmer an ausgesuchten Örtlichkeiten in Königsbrunn und Bobingen überwachen. Schwerpunkt ist nicht die Erhebung eines Verwarnungsgeldes, sondern die Sensibilisierung und Aufklärung über die entstehenden Gefahren, auch durch möglicherweise unbewusstes Fehlverhalten.

Maihingen – Jugendliche Randalierer gefasst

Am Samstag, gegen 14:20 Uhr, wurde die Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in der Klosterkirche zu einem Brand kam. Jugendliche entzündeten einen Behälter mit Desinfektionsmittel, so dass dieser komplett zerschmolz.

Der Brand wurde zum Glück von einem Besucher und der Messnerin schnell gelöscht, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das Inventar der Kirche verhindert werden konnte. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm im Nahbereich drei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren fest, die die Tat einräumten. Bei der anschließenden Anhörung der Jugendlichen wurde ermittelt, dass die drei Jugendlichen einen Tag zuvor den Opferstock aufbrechen wollten, dies aber wegen des Besucheraufkommens dann doch unterließen. Außerdem wurde ermittelt, dass die drei Jugendlichen die Kamera der Kirche am 27.09.23 mutwillig beschädigten. Gegen die Jugendlichen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Donauwörth – Falschfahrer auf der B2 ohne gültige Fahrerlaubnis

Am 01.10.2023 ging bei der Polizei gegen 13:00 Uhr eine Mitteilung über einen Falschfahrer auf der Bundesstraße 2 ein. Ein in Richtung Augsburg fahrender Verkehrsteilnehmer meldete, dass ihm auf Höhe Parkstadt ein Motorrad entgegenkam. Zu einer konkreten Gefährdungssituation kam es glücklicherweise nicht. Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth konnte den Motorradfahrer kurz nach der Mitteilung neben der B 2 in einer Parkbucht stehend feststellen. Es stellte sich heraus, dass sich der 29-jährige ortsunkundige Motorradfahrer auf sein Navigationsgerät verlassen hat. Dieses teilte ihm auf Höhe Parkstadt mit, dass er falsch unterwegs sei und forderte ihn zum Wenden auf. Der Mann aus Berlin kam dieser Aufforderung nach und wendete mit seinem Motorrad. Nach kurzer Zeit bemerkte der 29-jährige seinen Fehler, wendete abermals und hielt in einer Parkbucht neben der Bundesstraße an.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei der Überprüfung der mitzuführenden Dokumente fest, dass der 29-jährige nicht im Besitz eines gültigen Motorradführerscheins ist. Dies hat nun strafrechtliche Folgen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da sich dieser das Motorrad angemietet hatte, wird auch gegen den Halter der KTM Duke 390 wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Umgehung Donauwörth (Bundesstraße 2) – Geschwindigkeitsmessung am Sonntag, 01.10.23

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat am gestrigen Sonntag von 11.00 bis 17.15 Uhr an der Umgehung in Donauwörth im Bereich der Hangbrücke eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Augsburg durchgeführt. Im Messzeitraum haben 3878 Fahrzeuge die Messstelle in Fahrtrichtung Augsburg durchfahren. Die VPI Donauwörth musste insgesamt 164 Fahrzeuge, davon 96 im Verwarnungsbereich und 68 im Anzeigenbereich beanstanden. Bei fünf Fahrzeugen lag die gemessene Geschwindigkeit über 146 Km/h, was neben dem Bußgeld in der Regel ein Fahrverbot von einem Monat beinhaltet. Der negative „Spitzenwert“ lag bei 154 Km/h. Der verantwortliche Fahrer muss zudem mit einer Verdoppelung des Bußgeldes auf 600.- Euro rechnen, da bei diesen Geschwindigkeiten eine vorsätzliche Begehungsweise anzunehmen ist.