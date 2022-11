Kriegshaber – Mülltonnenbrand

Am Dienstag (01.11.2022) kam es gegen 05:30 Uhr in der Familie-Einstein-Straße auf Höhe Hausnummer 19 zum Brand mehrerer Mülltonnen. Durch eine bislang unbekannte Person wurden mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Insgesamt wurden hierdurch vier Mülltonnen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.