Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.11.2023

Universitätsviertel – Körperliche Auseinandersetzung

Am gestrigen Mittwoch (01.11.2023) kam es in der Karl-Drais-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 22 und 23 Jahre alten Männern und drei bislang unbekannten Personen. Der 22-Jährige und der 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 04.15 Uhr gerieten die beiden Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit den drei bislang unbekannten Tätern. Im weiteren Verlauf schlugen die bislang Unbekannten den 22-Jährigen offenbar mehrfach, wodurch dieser zu Boden fiel. Der 23-Jährige bekam offenbar einen Schlag ins Gesicht ab. Anschließend flüchteten die Unbekannten zu Fuß.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

–

Oberhausen – Räuberischer Diebstahl – Zeugin gesucht

Am vergangenen Dienstag (31.10.2023) entwendete ein 25-jähriger Tatverdächtiger offenbar ein Mobiltelefon aus einem Elektronikgeschäft in der Schönbachstraße.

Gegen 15.45 Uhr beobachteten Mitarbeiter des Geschäftes den 25-Jährigen dabei, wie er das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Die Mitarbeiter stoppten den Mann und sprachen ihn auf den Diebstahl an. Hierbei versuchte sich der Mann mehrfach loszureißen und sich zu entfernen. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete offenbar den Vorfall vor dem Geschäft.

Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht die bislang unbekannte Zeugin oder weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Trunkenheitsfahrten verhindert

Innenstadt – Am vergangenen Dienstag (31.10.2023) kontrollierte eine Polizeistreife einen 70-jährigen Autofahrer in der Johannes-Rösle-Straße.

Gegen 14.15 Uhr stellten die Beamten den Mann in seinem Auto sitzend in einer Feuerwehranfahrtszone fest. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 0,8 Promille. Die Beamten parkten mit Einverständnis des 70-Jährigen das Auto ordnungsgemäß um und stellten die Schlüssel sicher.

Pfersee – Am gestrigen Mittwoch (01.11.2023) verhinderte eine Polizeistreife eine Trunkenheitsfahrt eines 35-Jährigen im Täfertinger Weg.

Gegen 16.00 Uhr war die Polizeistreife aufgrund einer Streitigkeit vor Ort. Hierbei war der 35-Jährige deutlich alkoholisiert, wollte aber dennoch mit seinem Auto nach Hause fahren. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,3 Promille ergab, stellten die Beamten den Autoschlüssel sicher.

Pfersee – Eingangstüre beschädigt

Am vergangenen Dienstag (31.10.2023) gegen 21.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Eingangstüre in der Von-Arnim-Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt – Autos beschädigt

Im Zeitraum von Dienstag (31.10.2023), 17.00 Uhr bis Mittwoch (01.11.2023), 18.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Reifen eines geparkten Autos am Willy-Brandt-Platz. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Im Zeitraum von Montag (30.10.2023), 22.00 Uhr bis Dienstag (31.10.2023), 10.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die C-Säule eines geparkten Autos in der Provinostraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Einbruch in Friseurgeschäft

Am Dienstag (31.10.2023), zwischen 21.45 Uhr und 22.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Friseurgeschäft in der Ulmerstraße ein und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf circa 50 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 an die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg zu wenden.