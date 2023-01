Lechhausen – Einbruch in Wohnung

In der Zeit von Donnerstag (29.12.2022) 13:00 Uhr bis Montag (02.01.2023) 13:00 Uhr wurde in der Soldnerstraße (Im Bereich der einstelligen Hausnummern) in ein Wohnobjekt eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Haus und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der entstandene Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen und Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

Oberhausen – Einbruchsversuch auf Friedhof

In der Zeit von Freitag (30.12.2022) 14:00 Uhr bis Montag (02.01.2023) 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch auf dem Friedhof im Talweg. Eine bislang unbekannte Person hat versucht in die Aussegnungshalle einzubrechen, was der Person jedoch nicht gelang.

Zu einem Diebstahlsschaden kam es deshalb nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Sachbeschädigung

Antonsviertel – Am Montag (02.01.2023) wurde der Polizei gegen 20:10 Uhr eine Sachbeschädigung in der Stadionstraße (Im Bereich der einstelligen Hausnummern) mitgeteilt. Durch eine unbekannte Person wurde eine Glasflasche auf einen dortigen Carport geworfen. Die Flasche durchschlug das Dach des Carports und traf dadurch auch das sich im Carport befindliche Fahrzeug.

Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0821/323-2710 bei der Polizei Augsburg Süd zu melden.

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (30.12.2022) 12:00 Uhr bis Montag (02.01.2023) 07:00 Uhr kam es in der Heilig-Kreuz-Straße (auf Höhe der 20er Hausnummern) zu einer Sachbeschädigung. Durch eine oder mehrere unbekannte Personen wurde eine Leuchtreklametafel beschädigt. Zudem wurde ein Aushangschild mit Schmierereien beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen die Angaben zum Fall machen können oder Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.