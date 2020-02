Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.02.2020

Anzeige

Oberhausen – Autofahrer mit fast zwei Promille am Steuer

Ein blauer Mercedes Vito kam einer Streifenbesatzung am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, auf der Kapellenstraße entgegen. Die Beamten erkannten das Kennzeichen und erinnerten sich an ein zuvor eingegangenes Schreiben, nach welchem dieser Pkw aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes entstempelt werden sollte.

Als der Pkw daraufhin angehalten wurde, stellten die Beamten bei dem 37-jährigen Fahrer zudem einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem Mann einen Wert von knapp unter zwei Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme, musste der 37-Jährige seinen weiteren Weg ohne Pkw fortsetzten.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Kriegshaber – Fluchttüre an Schule beschädigt

Am Wochenende wurde eine Fluchttüre, an der Rückseite der Centerville-Süd Grund- und Mittelschule Augsburg in der Columbusstraße, beschädigt. Ein Unbekannter richtete an der Notausgangstüre einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Um einen Zugang von Unberechtigten zum Schulgebäude zu verhindern, musste die beschädige Türe noch am Sonntag verschalt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Innenstadt – Außenspiegel an Auto beschädigt

An einem in der Steingasse geparkten Pkw, wurde am Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 15:15 Uhr, der linke Außenspiegel abgeschlagen. Der Unbekannte verursachte dabei an dem roten Fiat Panda einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.