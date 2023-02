Universitätsviertel – Beleidigung im Straßenverkehr

Am Donnerstag (02.02.2023) kam es gegen 13:00 Uhr in der Rumplerstraße Ecke Dornierstraße zu einer Beleidigung im Straßenverkehr. Ein 24-jähriger Mann befuhr die Rumplerstraße und wollte in die Dornierstraße abbiegen. Aus der Dornierstraße wollte gleichzeitig eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Pkw in die Rumplerstraße abbiegen. Um leichter abbiegen zu können wollte der 24-Jährige der Fahrerin Vorfahrt gewähren. Hierauf beleidigte die Frau den Mann mit einer Geste. Im Anschluss entfernte sich die Frau mit ihrem Pkw.

Die Fahrerin wurde vom 24-Jährigen wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, glatte, schulterlange Haare und sie hat eine dunkle Hautfarbe.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2710 zu melden.

Haunstetten – Sachbeschädigung

Am Mittwoch (01.02.2023) kam es gegen 18:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Albert-Schweizer-Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern). Durch eine bislang unbekannte Person wurden Steine auf eine Glasscheibe geworfen, welche hierdurch beschädigt wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2710 bei der Polizei zu melden.

Innenstadt – Betäubungsmittel sichergestellt

Am Donnerstag (02.02.2023) wurden der Polizei gegen 22:00 Uhr in der Lechhauser Straße (im Bereich der zweistelligen Hausnummern) zwei Männer mitgeteilt, welche sich unberechtigt in einem Haus befinden würden. Bei Eintreffen der Polizei konnten ein 23-Jähriger und ein 18-Jähriger vor dem besagten Haus angetroffen werden. Bei der durchgeführten Kontrolle wurden bei beiden Betäubungsmittel, sowie je ein verbotenes Messer aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im Anschluss die Wohnung des 18-Jährigen durchsucht.

Gegen die beiden wird nun unter anderem wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz, sowie wegen Hausfriedensbruch ermittelt.