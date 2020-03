Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.03.2020

Einbruchsgeschehen

Lechhausen 1 – Am vergangenen Sonntag (01.03.2020) wurde gegen 04.30 Uhr in ein Tanzlokal in der Meraner Straße (im Bereich der 40er Hausnummern) eingebrochen. Der Täter gelangte nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Lokalität, wo er anschließend etwas Bargeld aus einem Bedienungsgeldbeutel entwendete und noch ein paar Flaschen Alkoholika mitnahm. Der Beutewert beläuft sich auf insgesamt rund 100 Euro, der angerichtete Sachschaden ist mit rund 500 Euro deutlich höher.

Lechhausen 2 – Ebenfalls am vergangenen Wochenende (29.02.-01.03.2020) verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt über die Gebäuderückseite eines Restaurants in der Brixener Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern). Auch hier wurden einige Flaschen Alkoholika der verschiedensten Marken im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Eine genaue Auflistung des Diebesgutes liegt der Polizei bislang noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen, bei denen ein Tatzusammenhang geprüft wird, erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Oberhausen – In Schlangenlinien unterwegs

Heute Nacht (03.03.2020) gegen 00.45 Uhr kam einer Polizeistreife in der Neuhäuserstraße ein Radfahrer Schlangenlinien fahrend entgegen. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von knapp 2,6 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Radler wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.