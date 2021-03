Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.03.2021

Bärenkeller – Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit vom 01.03.2021, 16:30 Uhr bis zum 02.03.2021, 08:30 Uhr wurde ein Pkw, der im Bussardweg geparkt war, im Bereich der Beifahrerseite durch einen unbekannten Täter verkratzt. Der Schaden kann bis dato noch nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Friedberg – Einbruch in Schweinemastbetrieb

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 28.02.2021, auf Montag, 01.03.2021, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude eines Schweinemastbetriebes an der Staatsstraße 2051 zwischen Hügelshart und Rinnenthal. Der Täter gelangte zwar in das Gebäude, fand dort jedoch keine Beute. Bei dem Einbruch richtete er Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.