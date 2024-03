Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.03.2024

Symbolbild

Lechhausen – Ampelverwechslung führt zu Unfall

Am Freitag (01.03.2024) ereignete sich in der Amagasaki-Allee ein Verkehrsunfall. Die Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist erheblich.

Gegen 20.00 Uhr war eine 66-Jährige mit ihrem Auto auf der Amagasaki-Allee unterwegs. Auf Höhe der Blücherstraße ordnete sich die Frau zum Geradeausfahren ein und wartete an der roten Ampel. Als eine Ampel an der Kreuzung auf grün umschaltete, fuhr die Frau los. Allerdings achtete die Frau offenbar auf die Ampel der Rechtsabbieger, wobei vermutlich die Ampel der Geradeausspur immer noch rot zeigte.

Dieser Fehler blieb nicht folgenlos. Bereits nach wenigen Metern kam es zum Unfall, als ein 63-jähriger Autofahrer aus der Blücherstraße in die Kreuzung einfuhr und mit dem Auto der 66-Jährigen zusammenstieß. Durch den Unfall wurde die 66-Jährige leicht verletzt. Ebenfalls wurden der 64-Jährige und dessen beiden Mitfahrer (8 und 55 Jahre alt) leicht verletzt. Alle Beteiligten mussten zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Gegen die 66-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Innenstadt – Shopping-Queens wollen anonym bleiben

Am Freitag (01.03.2024) entwendeten zwei Mädchen mehrere Gegenstände aus einem Drogeriemarkt. Sie versuchten zunächst, durch einen Schwindel drohende Konsequenzen zu verhindern. Dies gelang jedoch nicht.

Gegen 17.30 Uhr fielen dem Mitarbeiter eines Drogeriemarkts am Willy-Brandt-Platz zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren auf. Sie wollten schließlich den Laden mit mehreren Kosmetika im Wert von gut 200 Euro verlassen, machten aber keine Anstalten diese zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt die Mädchen auf und rief die Polizei. Den Beamten gaben die Mädchen zunächst falsche Personalien an, was jedoch bei der weiteren Abklärung bemerkt wurde. Schließlich konnten die richtigen Personalien ermittelt und die Eltern verständigt werden. Diese holten die Mädchen im Drogeriemarkt persönlich und sicherlich nicht besonders erfreut über deren Shopping-Tour ab.

Innenstadt/ Univiertel – Schläge nach Beinahe-Unfall

Am Freitagabend (01.03.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nachdem es kurz zuvor zu einem Vorfahrtsverstoß kam. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 20.45 Uhr war ein bislang unbekannter Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Eserwallstraße unterwegs. Als er in den Kitzenmarkt abbiegen wollte, kam es beinahe zu einem Unfall mit dem entgegenkommenden Auto eines 28-Jährigen. Der Unbekannte beleidigte daraufhin den 28-Jährigen. In der Folge kam es in der Straße Kitzenmarkt zu einer Konfrontation zwischen beiden Männern. Dabei schlug der Unbekannte mehrfach auf den 28-Jährigen ein. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei konnte kurz nach der Mitteilung das Kennzeichen des Kleinkraftrads ermitteln. Bei der weiteren Abklärung stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad offenbar zuvor in der Bleriotstraße gestohlen wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den unbekannten Kleinkraftrad-Fahrer.

Innenstadt – Man(n) will erst nicht einsteigen, dann nicht aussteigen

In der Nacht auf Samstag (02.03.2024) benahm sich ein 25-Jähriger gleich mehrmals daneben. Grund könnte seine erhebliche Alkoholisierung von über 2,5 Promille gewesen sein.

Gegen 02.30 Uhr geriet der 25-Jährige mit dem Personal einer Diskothek in Streit und musste die Räumlichkeiten verlassen. Weil er damit nicht einverstanden war, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Polizisten erteilten dabei dem Mann wiederholt einen Platzverweis. Der Mann hielt sich aber nicht an die Anweisungen und musste schließlich auf Grund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Er wehrte sich dabei vehement. Erst wollte er nicht in den Streifenwagen einsteigen, auch während der Fahrt verhielt er sich aggressiv und am Polizeipräsidium weigerte er sich mit Gewalt, den Streifenwagen zu verlassen. Auch beim Betreten des Polizeiarrests wehrte sich der 25-Jährige. Zudem beleidigte er laufend die Polizeibeamten.

Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt.

Innenstadt – Mülltonnenbrand

Am Samstag (02.03.2024) geriet eine Mülltonne in Brand. Die Polizei geht derzeit von Brandlegung durch einen derzeit Unbekannten aus.

Gegen 15.15 Uhr wurden Anwohnern in der Straße Hinterer Lech auf eine größere brennende Papiertonne aufmerksam und alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand die Papiertonne bereits im Vollbrand und drohte, einen geparkten Pkw zu beschädigen. Die Polizisten konnten dies zunächst durch einen Feuerlöscher verhindern. Die Feuerwehr traf unmittelbar danach ein und löschte den Brand vollständig. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Kontrollen auf richtige Versicherungskennzeichen

Jedes Jahr müssen zum 1.März die Versicherungskennzeichen von Kleinkrafträdern und vergleichbaren Fahrzeugen erneuert werden. Die Polizei hat bereits vor dem Stichtag auf die Vorschriften aufmerksam gemacht und achtet auch auf deren Einhaltung, wie die Fälle vom Wochenende zeigen.

Innenstadt – Am Freitag (01.03.2024) fiel einer Streife gegen 08.00 Uhr eine Vespa in der Ladehofstraße auf. An der Vespa war ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht, das nur noch bis 29.02.2024 gültig war. Der 39-jährige Fahrer wurde angehalten. Er gab gegenüber den Beamten an, den Stichtag schlichtweg vergessen zu haben. Die Vespa musste vor Ort stehen bleiben.

Lechhausen/Hochzoll – Am Samstag (02.03.2024) war ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Zugspitzstraße unterwegs. An seinem Gefährt war ein Versicherungskennzeichen angebracht, welches zum 01.03.2024 abgelaufen war und durch ein gültiges Kennzeichen hätte ersetzt werden müssen. Nur wenige Minuten nach dieser Kontrolle fuhr ein 15-Jähriger verbotenerweise auf dem Gehweg an den Polizisten vorbei. Auch an seinem E-Scooter war noch ein altes, ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Beide E-Scooter mussten vor Ort abgestellt werden.

Die betreffenden Personen müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Zudem ermittelt die Polizei auch gegen die Halter der Fahrzeuge. Sie sind ebenfalls für einen gültigen Versicherungsschutz verantwortlich.

Pfersee – Autos beschädigt

In der Nacht auf Samstag (02.03.2024) wurden drei Autos in Pfersee beschädigt. Es könnte ein Zusammenhang bestehen.

Im Zeitraum von 20.00 Uhr (Freitag) bis 09.00 Uhr (Samstag) traten ein oder mehrere bislang Unbekannte die Außenspiegel von drei Autos ab. Ein davon betroffener Audi stand dabei geparkt in der Bebo-Wager-Straße auf Höhe Hausnummer 11. Das andere Fahrzeug, ein Opel, stand in der Kurhausstraße. Auch in der Koboldstraße wurde bei einem geparkten Audi ein Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über tausend Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung nach dem/den bislang Unbekannten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Tel. 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt – Polizisten bei Einsatz verletzt

Am Sonntag (03.03.2024) kam es in der Schöpplerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Schließlich wurden auch noch Polizeibeamte angegriffen. Es wurden mehrere Personen verletzt.

Gegen 03.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Mann einer 30-Jährigen ins Gesicht. Die Gründe für den Streit sind bislang noch unklar. Eine 23-Jährige ging dazwischen und wurde ebenfalls durch den Unbekannten geschlagen. Dieser warf auch noch einen E-Scooter in Richtung der Frauen, verfehlte diese aber. Der E-Scooter wurde dabei beschädigt. Die Polizei wurde durch Zeugen alarmiert. Der Unbekannte flüchtete.

Gegenüber den Beamten vor Ort verhielt sich die 30-Jährige äußerst aggressiv. Sie schrie herum, verweigerte die Angaben ihrer Personalien und griff schließlich die Beamten an. Die Frau musste gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille.

Während der Maßnahmen mischte sich ein 17-Jähriger ein. Dabei trat er gegen ein geparktes Auto und wehrte sich gegen die eingreifenden Beamten. Gründe für sein Verhalten sind bislang unklar, nennenswert alkoholisiert war er nicht. Auf Grund seines Alters wurde er vorerst zu einer Polizeiinspektion gebracht.

Die 30-Jährige wurde vor Ort auf Grund einer Kopfverletzung durch den Rettungsdienst behandelt. Mehrere Polizeibeamte wurden durch die Angriffe leicht verletzt, benötigten vorerst aber keine medizinische Behandlung. Die Polizei ermittelt nun wegen zahlreicher Delikte, u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung.

Alkoholisiert unterwegs

Die Polizei weist regelmäßig darauf hin, dass auf E-Scootern die gleichen Vorschriften hinsichtlich Alkohols gelten wie hinter dem Steuer eines Autos. Auch am Wochenende waren E-Scooter-Fahrer wieder alkoholisiert unterwegs.

Innenstadt – Am Samstag (02.03.2024) gegen 05.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer in der Lechhauser Straße auf. Die Polizisten hielten den 25-jährigen Fahrer zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Leih-E-Scooter musste abgestellt werden und der Mann die Beamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde vor Ort sichergestellt. Er darf daher bis auf Weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen und muss mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Hochfeld – Am Sonntag (03.03.2024) gegen 03.00 Uhr war ein 30-Jähriger in der Bismarckstraße mit einem E-Scooter unterwegs. Eine Polizeistreife wurde auf den Mann aufmerksam, weil sich verbotenerweise eine weitere Person auf dem E-Scooter als Mitfahrer befand. Das Ehepaar wurde angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab beim 30-Jährigen einen Wert von gut 0,6 Promille. Er musste den E-Scooter abstellen und die Beamten für einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zu einer Polizeiinspektion begleiten. Dem Mann drohen wegen seines Verhaltens eine Geldbuße von gut 500 Euro, mindestens ein Monat Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.