Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.04.2020

Innenstadt – Versuchter Einbruch in Kino

Offenbar Dienstagnacht (31.03.2020) gegen 02.00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Kino am Willy-Brand-Platz einzubrechen. Er hinterließ entsprechende Hebelspuren an der Eingangstüre, schaffte es aber nicht, in das Gebäude zu gelangen. Möglicherweise wurde er aber auch gestört und musste flüchten. So entstand lediglich geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Unfallfluchten

Oberhausen 1 – Ein in der Weidachstraße (Höhe Hausnummer 2) geparkter Mercedes Sprinter der Deutschen Post wurde gestern (02.04.2020) zwischen 07.30 und 13.30 Uhr im Frontbereich angefahren. Die hinterlassenen Dellen und Kratzer belaufen sich auf mehrere hundert Euro.

Oberhausen 2 – Mutmaßlich in der Nacht vom 01./02.04.2020 (Mi./Do.) wurde ein in der Neuhoferstraße (Höhe Hausnummer 10) geparkter schwarzer Nissan Qashqai im Bereich der vorderen Stoßstange angefahren. Der dabei verursachte Schaden wurde mit rund 500 Euro angegeben.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Augsburg / GVZ – Lkw-Fahrer verliert Toilettenhäuser

Nachdem derzeit überall Klopapier heiß begehrt und auch oftmals

schnell ausverkauft ist, nun dieses: Am gestrigen Donnerstag (02.04.2020) gegen

12.30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer die Frankfurter Straße im dortigen

Güterverkehrszentrum (GVZ). Als er um eine Kurve bog, verlor er einen Teil seiner

Ladung. Die heruntergefallenen Toilettenhäuschen beschädigten hierbei geparkte

Fahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1.400 Euro entstand.

Region Report

Neusäß – Auto angefahren und geflüchtet

Der 41-jährige Geschädigte stellte sein Auto gestern zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstr. 14 ab. Während seiner Abwesenheit stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw des GES. Hierbei verursachte der Flüchtige einen Schaden von ca. 5.000,- €. Ohne sich um diesen zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810.

Gersthofen – Unbekannter verkratzt Auto

In der Nacht von Montag auf Dienstag (30./31.03.20) verkratzte der Täter an einem geparkten Fahrzeug beide hintere Türen und Teile des Hecks. Dem Besitzer entstand ein Schaden von mindestens 500,- €. Wer in der Robert-Stolz-Str. verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 bei der Polizei Gersthofen melden.

Achsheim -Mann bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gestern bog der 21-jährige Kleintransporter-Fahrer gegen 18.00 Uhr, aus einer Stichstr. kommend, nach links in die Bauernstr. ein. Dabei nahm er einem 52-jährigen Pkw-Lenker, der von links kam, die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge, wobei sich der 52-jährige leicht am Rücken verletzte. Der Gesamtschaden, ca. 12.000,- €.

Zusmarshausen-Bei Kontrolle bzgl. Ausgangsbeschränkung Betäubungsmittel gefunden

Am Abend des 02.04.2020 kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion

Zusmarshausen drei 18 Jährige welche zusammen standen und rauchten.

Dabei stellte sich heraus, dass sie gegen die Ausgangsbeschränkung und die

Unterschreitung des Mindestabstandsverstießen. Bei der Sachverhaltsaufnahme

stellten die Beamten weiterhin fest, dass eine der Personen eine geringe Menge

Marihuana mit sich führte.

Alle drei erwarten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz

und den Besitzer des Betäubungsmittels eine Strafanzeige.

Fischach-Drogenfahrt endet in Polizeikontrolle

Während der Streifenfahrt in den Abendstunden des 02.04.2020 Kontrollierten die

Beamten der PI Zusmarshausen ein Pkw in Fischach. Dabei stellten sie

drogentypische Ausfallerscheinungen beim Fahrer fest. Dieser räumte ein, dass er

Marihuana konsumiert hatte.

Ihn erwarten nun eine Anzeige und ein Fahrverbot.

