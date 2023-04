Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.04.2023

Haunstetten – Fenster eingeschlagen

In der Nacht von Samstag (01.04.2023) auf Sonntag schlugen der oder

die bislang unbekannten Täter die Fensterscheibe eines Verwaltungsgebäudes ein.

Die Polizei wurde am gestrigen Sonntag über den Vorfall informiert. Im Zeitraum von

Samstag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 12.10 Uhr wurde die Fensterscheibe beschädigt. Der

oder die bislang unbekannten Täter entwendeten ersten Erkenntnissen nach nichts

aus dem Gebäude.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Region

Gersthofen – Lkw-Fahrer hat doppelt Pech

Am Donnerstagnachmittag (30.03.2023) gegen 16.00 Uhr kontrollierten Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Augsburg an der Tank- und Rastanlage Edenbergen einen Pferdetransport – Lkw.

Zum Beginn der Kontrolle bat der Fahrer die Beamten ihn zügig weiterfahren zu lassen,

da ihn vor ca. einer halben Stunde ein Pferd beim Verladen getreten hätte. Da der

Fahrer über Schmerzen klagte, wurde zur gesundheitlichen Beurteilung ein Notarzt

und ein Rettungswagen hinzugezogen.

Bei der zwischenzeitlichen Kontrolle des Lkw wurde festgestellt, dass es sich um einen

gewerblichen Transport zweier Jungpferde handelte. Der 61-jährige Fahrer hatte zum

Zeitpunkt der Kontrolle eine fremde Fahrerkarte im digitalen Kontrollgerät und somit

diese Aufzeichnungen verfälscht. Seine Fahrerkarte fand die Polizeistreife in einem

Versteck im Lkw. Zudem hätte er aufgrund geltender Ruhezeitverordnungen zum

Kontrollzeitpunkt keine Lkw fahren dürfen. Die Polizei unterband die Weiterfahrt.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fälschung beweiserheblicher

Daten.

Harburg – Kinder lösen Fehlalarm aus

Gestern (02.04.2023) beobachtete eine 56-jährige Frau gegen 15.30 Uhr eine Gruppe Kinder, die vor einem Feueralarmknopf neben der Grund – und Mittelschule Harburg standen, während ein akustischer Alarm ertönte.

Kurze Zeit später rannten die Kinder weg. Die Polizei suchte im Umfeld nach den

Kindern, konnte diese jedoch nicht mehr feststellen. Die Polizeibeamten stellten fest,

dass die Scheibe des Melders fehlte und der rote Knopf dadurch unmittelbar gedrückt

werden konnte.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen. Zeugen

des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 mit der

Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen.

Gersthofen – Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 02.04.2023 trat ein 32-jähriger gegen 06.00 Uhr die Glasscheibe einer Haustüre ein. Grund hierfür war scheinbar eine vorangegangene Streitigkeit.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Dillinger Innenstadt. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den Mann daraufhin. Da der 32-Jährige sich aggressiv verhielt, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam. Dagegen wehrte sich der Mann. Die Polizeibeamten musste daraufhin Pfefferspray eingesetzt und den Mann fesseln. Anschließend wies die Polizei den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus ein. Hierbei bedrohte der Mann die Polizeibeamten. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung.