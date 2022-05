Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.05.2022

Unfallfluchten und Co.

Oberhausen – Offenbar in der Nacht vom 27./28.04.2022 (Mi./Do.) wurde ein in der Löfflerstraße (Höhe Hausnummer 9) geparkter schwarzer Mercedes von einem Unbekannten gestreift. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Kriegshaber – Am gestrigen Montag (02.05.2022) gegen 14.15 Uhr befuhr eine Nissan-Fahrerin den Kobelweg stadtauswärts. Eine unbekannte Autofahrerin (nur bekannt mit einem roten Pkw unterwegs) bog zeitgleich von der Max-Laue-Straße kommend in den Kobelweg ein. Die Fahrerin des blauen Nissan versuchte zwar noch reflexartig auszuweichen, konnte eine leichte Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Anstatt anzuhalten fuhr die Unfallverursacherin einfach weiter ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.



Lechhausen – In der Nacht vom 01./02.05.2022 (So./Mo.) wurde ein in der Kulturstraße (Höhe Hausnummer 16) geparkter silberner VW Golf im Bereich der Fahrertüre angefahren. Dort entstand neben Kratzern auch ein Riss im Blech. Der Schaden hier wurde mit etwa 3.000 Euro protokolliert.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.



Lechhausen – Im Zeitraum vom 30.04.2022, 16.00 Uhr bis zum gestrigen Montag (02.05.2022) wurde an einem in der Waibelstraße (Höhe Hausnummer 18) geparkten grauen Opel Corsa offenbar mutwillig die Scheibe an der Beifahrertüre eingeschlagen und hierbei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht.

Hinweise auch hier bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.