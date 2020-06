Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.06.2020

Lechhausen – Verkehrsunfall mit Bagger

Ein Verkehrsunfall mit einem Bagger ereignete sich am Dienstag, den 02.06.2020, gegen 09:05 Uhr, im Bereich der Meraner Straße. Der Baggerfahrer fuhr an einer Ampel dem Fahrzeug vor ihm auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Polizeibeamten, die den Verkehrsunfall aufnahmen, mussten zudem feststellen, dass der Fahrer des Baustellenfahrzeugs dieses gar nicht hätte fahren dürfen. Er ist nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hammerschmiede -Nötigung im Straßenverkehr mit anschließendem Verkehrsunfall

Zwei vollkommen unterschiedliche Versionen eines Unfallhergangs bekam die Polizei von zwei PKW-Fahrern zu hören. Am Dienstag, den 02.06.2020, gegen 07:30 Uhr, kam es im Bereich der Neuburger Straße 381 zum Verkehrsunfall. Die Fahrerin des Opels gab an, von dem Fahrer des Mercedes in der 30er Zone durch viel zu nahes Auffahren bedrängt worden zu sein. Zudem habe der Mercedesfahrer sie irgendwann überholt und sich anschließend auf der Fahrbahn quer gestellt, um die Dame auszubremsen. Als diese noch versuchte auszuweichen, kam es jedoch zum Zusammenstoß.

Der Fahrer des Mercedes behauptete, von der Opelfahrerin ausgebremst worden zu sein. Als er nach links abbiegen wollte, habe ihn die Dame dann touchiert. Die Vorwürfe der Dame stritt er ab. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr.

REGIONAL REPORT

Gersthofen – Schrott-Pkw steht im Vollbrand

Kurz nach 20.00 Uhr erhielt die Polizei Gersthofen gestern die Meldung, dass ein Fahrzeug an der Sportallee brenne. Beim Eintreffen bestätigte sich die Meldung. Ein Auto brannte lichterloh. Die FFW Gersthofen löschte das Fahrzeug ab. Der Schaden wird auf ca. 300,- € geschätzt. Vor dem Pkw konnten Feuerwerkskörper aufgefunden werden. Ob diese jedoch mit dem Brand in Verbindung stehen, muss jetzt ermittelt werden.

200 m2 Wald in Brand geraten

Neusäß – Unbekannter fährt gegen geparktes Fahrzeug und flüchtet

Gestern stellte der Geschädigte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Hauptstr. (Höhe Hs.-Nr. 13-15) gegen 10.00 Uhr ab. Als er ca. eine Stunde später wieder kam, stellte er eine Eindellung an der Fahrerseite fest. Der Verursacher fuhr beim Ein- bzw. Ausparken gegen das Auto. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.000,- € zu kümmern, suchte er das Weite. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810.

Langweid am Lech -Unbekannter schlägt an Maschinen mehrere Spiegel ab

Zwischen Freitag (29.05.20), ca. 14.00 Uhr und gestern, ca. 06.30 Uhr, betrat der Täter das umzäunte Gelände einer Baustelle an der Straße Am Oberfeld. Dort schlug er an zwei Baggern und einem Radlader die Außenspiegel ab. Dadurch verursachte der Unbekannte einen Schaden von ca. 2.000,- €. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die verdächtige Personen auf der Baustelle beobachtet haben. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 erbeten.

Gessertshausen-Diebstahl eines Rucksacks im Zug

Gestern Morgen um 07.50 Uhr stieg eine 34-jährige Frau mit ihrem Rucksack am Bahnhof Gessertshausen in einen Zug. Als sie bemerkte, dass sie im falschen Zug saß, stieg sie sofort wieder aus. Dabei ließ sie aber in der Eile ihren Rucksack am Platz zurück. Trotz einer sofortigen Nachfrage über den Fahrdienstleiter war der Rucksack nicht mehr am Platz oder im Zug. Der Wert des Rucksacks mit diversen Inhalt beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.