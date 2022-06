Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.06.2022

Innenstadt – Verkehrsunfallflucht

Am 02.06.2022, gegen 19:30 Uhr, hielt der Geschädigte mit seinen weißen Pkw der Marke Mercedes in der Hermannstraße auf Höhe der Hausnummer 30 verkehrsbedingt an. Ein Fahrradfahrer erkannte die Situation offensichtlich nicht und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Nachdem er von dem Pkw-Fahrer zur Rede gestellt wurde, entfernte er sich jedoch von der Unfallstelle und fuhr über den nahegelegenen Wittelsbacher Park davon. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 180 cm groß, etwa 35 Jahre alt, Brille, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem orangefarbenen Pullover, Rucksack auf dem Rücken

Er war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Lechhausen – Vandalismus

In der Zeit vom 01.06.2022, gegen 19:00 Uhr, bis 02.06.2022, gegen 12:30 Uhr, parkte die Geschädigte ihr Kleinkraftrad der Marke Piaggio in der Wallnerstraße im

Bereich der einstelligen Hausnummern. Als sie das Fahrzeug wieder benutzen wollte, fand sie einen eingeschlagenen Tacho sowie Kratzer am Auspuff vor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.