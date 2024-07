Innenstadt – Betrunkener E-Scooter-Fahrer beleidigt Polizisten

Am gestrigen Dienstag (02.07.2024) fuhr ein 25-jähriger Mann betrunken mit einem E-Scooter. Während der Kontrolle beleidigte er die Beamten und verhielt sich aggressiv.

Gegen 22.30 Uhr fuhr der 25-Jährige mit einem E-Scooter in der Karlstraße. Nachdem es beinahe zu einem Unfall kam, kontrollierte die Polizei den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Im Laufe der Maßnahmen beleidigte er die Polizeibeamten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste er eine Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung rechnen.

Autos zerkratzt – Zeugen gesucht

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Montag (01.07.2024), 22.00 Uhr bis Dienstag (02.07.2024), 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Fiat in der Zeppelinstraße.

Der unbekannte Täter zerkratzte beide Fahrzeugseiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.



Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (30.06.2024), 02.00 Uhr bis Montag (01.07.2024), 07.15 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten blauen Mazda in der Ernst-Moritz-Arndt Straße.

Das Auto wurde auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am Dienstag (02.07.2024) griffen bislang unbekannte Männer einen 40-jährigen Mann in der Donauwörther Straße an und verletzten ihn schwer.

Der 40-jährige Mann trat gegen 23.00 Uhr gegen ein Auto, welches an einem Autokorso teilnahm. Daraufhin stiegen mehrere, bislang unbekannte Männer aus dem Auto und schlugen auf den 40-Jährigen ein. Anschließend fuhren die Unbekannten mit ihrem Auto davon.

Einer der unbekannten Männer kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 35 Jahre, 175cm, rotes T-Shirt

Der 40-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 – 2310 entgegen.

Fahrraddiebstähle – Zeugen gesucht

Lechhausen – Am Dienstag (02.07.2024) zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Dr.-Otto-Meyer-Straße ein schwarzes Fahrrad der Marke Cube.

Das Fahrrad hat einen hohen dreistelligen Wert.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der 0821/323 – 2310 entgegen.



Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (29.06.2024), 16.30 Uhr bis Dienstag (02.07.2024), 05.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Kulturstraße ein grünes Fahrrad der Marke Bergamont.

Das Fahrrad hat einen niedrigen vierstellen Wert.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der 0821/323 – 2310 entgegen.

Lechhausen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Montag (01.07.2024), 18.30 Uhr bis Dienstag (02.07.2024), 07.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Widderstraße und entfernte sich im Anschluss ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der 0821/323 – 2310 entgegen.