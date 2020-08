Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.08.2020

Autos beschädigt

Hochzoll – Ein 66-Jähriger zeigte am Sonntag eine Sachbeschädigung an seinem Pkw an, nachdem dieser von einem Unbekannten ringsherum verkratzt wurde. Der graue VW Golf war von Samstag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, im Wallgauer Weg geparkt. Am Golf wurde ein Schaden von 7500 Euro verursacht.

Lechhausen – Zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag wurde ein violetter BMW, welcher in der Bautzener Straße (Höhe Königsberger Straße) parkte, beschädigt. Ein Unbekannter trat vermutlich mit dem Fuß gegen die linke Fahrzeugfront und richtete einen Schaden von mehreren Hundert Euro an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.