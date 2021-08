Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.08.2021

Innenstadt – Ehrlicher Finder gibt Bargeld ab

Gestern Abend (02.08.2021) gab ein 54-Jähriger auf der Polizeiinspektion Augsburg Mitte Bargeld im hohem dreistelligen Bereich ab, welches er bei einer Bank in Oberhausen gefunden hatte. Es wird nun versucht, den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. Rechtlich steht dem 54-Jährigen laut Bürgerlichem Gesetzbuch ein Finderlohn zu.

Pfersee – Schaukasten eingeschlagen

In der Nacht von Sonntag (01.08.2021), 21:00 Uhr, auf Montag (02.08.2021), 06:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter einen Schaukasten neben dem Eingang zum Verbrauchermarkt Norma in der Holzbachstraße ein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Pfersee – Unfallflucht

Am Montag (02.08.2021) wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr ein in der Hessenbachstraße geparkter Pkw Nissan angefahren. Am Nissan entstand an der Frontstoßstange ein Streifschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.







Hochzoll – Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Am Montag (02.08.2021), um 08:40 Uhr, stand ein 53-jähriger Ford-Fahrer an der Einmündung der Stauffenstraße zur Friedberger Straße, um in die Friedberger Straße einzufahren. Während er dort wartete, fuhr ihm unvermittelt ein Fahrradfahrer in die rechte Fahrzeugseite. Der Radfahrer stürzte zunächst, stieg dann jedoch wieder auf sein Fahrrad und fuhr weiter ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw des 53-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.500 Euro, wobei u.a. auch der Scheinwerfer eingedrückt wurde. Der Fahrradfahrer war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet, hatte eine kräftige Statur und wird auf ca. 25 Jahre geschätzt. Augenscheinlich wurde er beim Unfall nicht verletzt. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.