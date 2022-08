Innenstadt – Widerstand gegen Polizeibeamte

Am gestrigen Mittwochabend (03.08.2022), wurde eine 29-Jährige durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrolliert. Die Frau wurde darum gebeten, den Bahnhofsvorplatz zu verlassen und kam der Aufforderung zunächst nach. Bei der Sitzgelegenheit zurückgeblieben war ein kleines Gefäß mit weißem Pulver, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Das Pulver stellte sich bei einem Test als Amphetamin heraus und die 29-Jährige wurde daraufhin im Hauptbahnhof einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei der Festnahme verhielt sich die Frau aggressiv und beleidigte die Beamten. Die Frau leistete bei der Fesselung Widerstand und trat gegen den Oberschenkel eines 28-Jährigen Polizeibeamten. Dieser wurde durch Prellungen leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Die Frau beruhigte sich nicht, spuckte in das Dienstfahrzeug und sprach auch nach einem Transport zur Dienststelle weiter Beleidigungen aus. Zudem trat sie im Wachraum gegen eine Tür.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die 29-Jährige in den Polizeiarrest gebracht. Ihr Alkoholwert war mit über 2 Promille gemessen worden. Die Frau muss sich nun neben einem Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz auch wegen Widerstand, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Lechhausen – Fahrraddieb stellt sich selbst

Am 04.08.2022, gegen 03:00 Uhr, kam ein 19-Jähriger zur Polizeiwache in Lechhausen und wollte sich selbst anzeigen. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er soeben mit einem gestohlenen Fahrrad zur Dienststelle gefahren sei und nun deshalb ins Gefängnis wolle. Ob das Rad tatsachlich gestohlen wurde, muss nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Für eine Einlieferung in die JVA gab es keinen Grund, sodass der 19-Jährige nach Aufnahme aller notwendigen Daten nach Hause gehen konnte.

Haunstetten – Schockanrufe

Am gestrigen Nachmittag (03.08.2022) erhielt ein 76-Jähriger einen betrügerischen Anruf. Eine weibliche Person gab sich als Ehefrau des Mannes aus und berichtete weinend, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Das Gespräch wurde dann an eine vermeintliche Polizistin und einen vermeintlichen Staatsanwalt übergeben. Diese forderten eine Kaution im fünfstelligen Eurobereich.

Der 76-Jährige informierte parallel zu den Telefonaten seine Tochter per E-Mail, welche wiederrum die echte Ehefrau des Mannes erreichte. Der Betrug konnte schlussendlich aufgelöst werden. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Die gleiche Masche scheiterte auch bei einem 55-Jährigen. Nachdem der Angerufene sich sehr zögerlich verhielt, legte der Betrüger nach kurzer Zeit auf.

Tipps und Hinweise zum Thema Betrug finden Sie unter www.polizei-beratung.de sowie bei der Präventionskampagne www.polizei.bayern.de/nmmo

Innenstadt – Betrunkener Radfahrer

Am 03.08.2022, gegen 03:00 Uhr, stellten Beamte während der Streifenfahrt in der Stettenstraße einen Radfahrer mit unsicherer Fahrweise fest. Der Radler fuhr deutlich in Schlangenlinien und fiel mehrfach fast um. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich ein Alkoholwert von über 2 Promille. Der 48-jährige Radfahrer zeigte sich zunächst renitent und wollte seine Personalien nicht angeben. Er beleidigte die Beamten und stieg in aggressiver Art und Weise vom Rad. Zur weiteren Abarbeitung musste eine Unterstützungstreife hinzugerufen werden. Für die notwendige Blutentnahme wurde der 48-Jährige gefesselt. Zu einem körperlichen Angriff kam es im weiteren Verlauf nicht.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung.

Innenstadt – Kunden einer Bäckerei belästigt

Am 03.08.2022, gegen 16:30 Uhr, wurde von einer Bäckerei am Königsplatz die Belästigung von Kunden durch zahlreiche Jugendliche gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreifen rannten einige Personen zunächst davon, wurden aber in unmittelbarer Nähe durch die Polizeikräfte angehalten und kontrolliert.

Während der Flucht warf eine 13-Jährige eine geringe Menge Marihuana von sich. Zwei weitere Jugendliche deponierten zwischen den Regalen einer nahegelegenen Supermarktfiliale ebenfalls eine geringe Menge Rauschmittel und waren zuvor geflüchtet. In beiden Fällen erfolgten Sicherstellungen und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Bei der abschließenden Kontrolle der Kinder und Jugendlichen wurden Personalien festgestellt. Zu Straftaten gegenüber den Kunden der Bäckerei war es nicht gekommen. Seitens der Polizei wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen.