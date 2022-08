Göggingen – Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am gestrigen Dienstag (02.08.2022), gegen 21:00 Uhr, fiel den Beamten in der Gögginger Straße ein E-Scooter-Fahrer auf. Am Scooter war noch das blaue Kennzeichen des Vorjahres angebracht und somit kein gültiger Versicherungsschutz vorhanden. Der 16-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Hochzoll – Hauseingang verschmutzt: Zeugen gesucht

Am 02.08.2022 (Dienstag), im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr – 06:30 Uhr, verschmutzte ein bislang unbekannter Täter den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße 21 – 25 stark. Die Fassade, Klingelschilder und Briefkästen wurden mit Ketchup beschmiert, weswegen mit einem erheblichen Reinigungsaufwand gerechnet werden muss. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Zeugen zum Vorfall melden sich bitte unter 0821/323 2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost.

Göggingen – Pkw mutwillig beschädigt: Zeugenaufruf

Am Dienstag (02.08.2022), zwischen 14:15 Uhr – 16:15 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter einen grauen Mercedes im Bereich des Kofferraums. Der Pkw war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz der Hessing Klinik in der Butzstraße 15a abgestellt. Die geschädigte Fahrzeughalterin stellte die Kratzspuren fest, als sie zum Pkw zurückkam und erstatte Anzeige bei der Polizei. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen zur Sachbeschädigung melden sich bitte unter 0821/323 2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd.