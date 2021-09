Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.09.2021

Kriegshaber – Beifahrerscheiben an drei Taxen eingeschlagen

Am frühen Freitagmorgen (03.09.2021), um 3.50 Uhr, vernahm ein Anwohner der Columbusstraße einen lauten Schlag. Unmittelbar danach beobachtete er zwei unbekannte, nicht näher beschreibbare Personen, welche sich in östliche Richtung entfernten. Eine Person nutzte hierbei ein Fahrrad. Anschließend stellte der Anwohner fest, dass bei zwei abgestellten Taxen die Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte erkannten zudem, dass auch bei einem dritten, geparkten Taxi in der Columbusstraße die Scheibe der Beifahrerseite zerstört wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro an den drei Fahrzeugen. Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.







Hochzoll – Rauchentwicklung aus Keller

Am Donnerstag (02.09.2021), gegen 17.30 Uhr, teilten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerfenster in der Karwendelstraße mit. Aufgrund der unklaren Lage erfolgte die teilweise Räumung des betroffenen Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen in den Keller vor und konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Als Ursache kommt möglicherweise ein technischer Defekt an einem Netzteil in Frage, wodurch Pressspanholz in Flammen geriet. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.







Verkehrsunfallfluchten

Lechhausen – Am Donnerstag (02.09.2021), im Zeitraum von 10.50 Uhr bis 11.50 Uhr, parkte ein 65-Jähriger seinen roten PKW BMW auf dem Parkdeck eines Ärztehauses in der Neuburger Straße 40. Nachdem er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Streifschaden über die gesamte rechte Fahrzeugseite fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Der Schaden beträgt ca. 2.000 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310. Universitätsviertel – Am Donnerstag (02.09.2021), um ca. 19:20 Uhr, teilte ein zehnjähriges Kind bei der Polizei mit, dass es soeben von einem PKW in der Lilienthalstraße angefahren wurde. Ein mutmaßlicher, silberner PKW BMW fuhr im Schritttempo aus einer Ausfahrt heraus und berührte den vor ihm querenden 10-Jährigen, welcher mit einem Kinderfahrrad unterwegs war, jedoch nicht stürzte. Er erlitt vermutlich eine leichte Prellung am linken Bein. Sachschaden entstand nicht. Zum beteiligten, silbernen PKW BMW oder dem unbekannten Fahrzeugführer lagen keine weitergehenden Beschreibungen vor. Der PKW entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der 0821/323-2710 an die PI Augsburg Süd zu wenden. Oberhausen – Am Donnerstag (02.09.2021) befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Mountainbike die Biberbachstraße in nördliche Richtung. Beim Queren der Diedorfer Straße kam es zur Kollision mit einem vor ihm einbiegenden braunen PKW Opel Mokka, woraufhin der 24-Jährige zu Boden stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden. Der PKW Opel Mokka entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Fahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca.170 cm groß, ca. 40 Jahre alt. Er trug ein graues T-Shirt und eine Arbeitshose. Hinweise nimmt die PI Augsburg 5 unter der Rufnummer 0821/323-2510 entgegen.