Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.09.2023

Hochfeld – Brand in Berufsschule

Am Freitag (01.09.2023) kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachbrand an einer Berufsschule in der Haunstetter Straße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 19.00 Uhr wurde die Polizei über den Brand einer Schule informiert. Bei Eintreffen der Beamten brannte bereits das Dach der Schule. Der Gefahrenbereich wurde großräumig abgesperrt und der Verkehr in der Haunstetter Straße umgeleitet. Die Berufsfeuerwehr Augsburg und örtliche freiwillige Feuerwehren waren mit zahlreichen Kräften vor Ort, um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder Fremdverschulden schließen lassen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in so einem Fall üblich, die Ermittlungen übernommen. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Innenstadt – Wahlplakat beschädigt

Im Zeitraum von Freitag (01.09.2023), 19.00 Uhr bis Samstag (02.09.2023), 09.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Wahlplakat in der Nagahama-Allee.

Die Polizei ermittelt wegen eines Sachbeschädigungsdeliktes.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Pfersee – Unfallflucht

Am Freitag (01.09.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Hessenbachstraße.

Gegen 20.45 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person das Auto eines 54-Jährigen am rechten Fahrbahnrand der Hessenbachstraße, auf Höhe der Kleingartenanlagen. Die bislang unbekannte Person entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die bislang unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 25 Jahre, mittellange dunkelblonde oder braune Haare.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Göggingen – Entkleideter Pkw-Fahrer entzieht sich der Kontrolle

Am gestrigen Samstag (02.09.2023), flüchtete ein entkleideter Pkw-Fahrer vor einer Streifenbesatzung.

Gegen 0.30 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, wie eine bislang unbekannte Person in der Friedrich-Ebert- Straße entkleidet neben einem Fahrrad steht. Beim Anblick der Beamten stieg der unbekannte Fahrer in seinen Pkw und ergriff sofort die Flucht. Die Polizeistreife fuhr daraufhin dem Pkw-Fahrer umgehend hinterher. Während der Flucht überholte der Pkw-Fahrer mehrere Fahrzeuge. Am Ende der Bergiusstraße / Eichleitnerstraße fuhr der Pkw-Fahrer über eine rote Ampel auf die B17 auf. Trotz großräumiger Absuche im Bereich der B17 konnte der Pkw-Fahrer nicht mehr festgestellt werden. Weshalb der unbekannte Fahrer entkleidet neben dem Fahrrad stand und warum er flüchtete, ist bislang noch ungeklärt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.