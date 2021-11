Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.11.2021

Lechhausen – Handynutzung führt zu Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag (02.11.2021), gegen 14.30 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Streifenbesatzung einen 59-Jährigen in der Aindlinger Straße, wie dieser während der Fahrt mit seinem Pkw fortwährend das Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann lediglich die Kopie eines Führerscheines vor, was die Einsatzkräfte zu weiteren Recherchen veranlasste. Es stellte sich letztlich heraus, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Seinen weiteren Weg musste der 59-Jährige zu Fuß antreten. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Er muss sich nun zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Haunstetten – Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Am Dienstag (02.11.2021), um 17.20 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot die Hofgartenstraße in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Landsberger Straße wollte er bei grüner Ampel nach links auf diese einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden und bevorrechtigten 25-Jährigen, welcher mit seinem Pkw Audi von der Sperlingstraße kommend in Richtung Hofgartentraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeuge wurden an jeweiligen Front stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Der 25-Jährige klagte über Schmerzen und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Bobingen. Gegen den 51-Jährigen wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Göggingen – Einbruch in Restaurant

In der Zeit von Montag (01.11.2021), ca. 23.00 Uhr, bis Dienstag (02.11.2021), ca. 11.00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Restaurant in der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe einstellige Hausnummern). Es entstand Beuteschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die KPI Augsburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Oberhausen – Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Freitag (29.10.2021), ca. 12.30 Uhr, bis Dienstag (02.11.2021), ca. 11.30 Uhr, wurde ein geparkter, schwarzer Pkw Audi in der Kreutzerstraße beschädigte. Ein bislang unbekannter Täter verursachte mit einem spitzen Gegenstand tiefe Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510.