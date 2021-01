Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.01.2021

Lechhausen – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Im Zeitraum vom 02.01.2021 (Sa.), 19.00 Uhr bis 03.01.2021 (So.) 13.00 Uhr, wurde ein in der Linken Brandstraße (Höhe Hausnummer 34) geparkter schwarzer Mercedes E 220 CDI auf der Motorhaube zerkratzt, der Mercedes-Stern abgerissen und mitgenommen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Oberhausen – Sachbeschädigung oder Einbruchsversuch

Am vergangenen Wochenende (02./03.01.2021) stellte der Firmeninhaber eines Autopflegeservice in der Donauwörther Straße (im Bereich der 100er Hausnummern) ein beschädigtes Fenster an dem Firmengebäude fest. Der Schaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen auf mehrere hundert Euro belaufen. Ein Eindringen in das Gebäude konnte nicht festgestellt werden, ebenso keine typischen Einbruchspuren, so dass derzeit eher von einem mutwillig begangenen Sachbeschädigungs-Delikt ausgegangen wird.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.