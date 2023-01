Göggingen – Einbruch in Gartenhäuser

In der Zeit von Montag (02.01.2023) 15:00 Uhr bis Dienstag (03.01.2023) 14:00 Uhr wurde in mehrere Gartenhäuser in der Gabelsberger Straße (Im Bereich der 60er Hausnummern) eingebrochen. Im Tatzeitraum verschaffte sich eine oder mehrere bislang unbekannte Person/en Zutritt zu Gartenhäusern der dortigen Anlage. Die Gartenhäuser wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Diebstahlsschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Augsburg – Sachbeschädigung an Straßenbahn

Am Dienstag (03.01.2023) wurde eine Straßenbahn der Linie 6 in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:45 Uhr beschädigt. Die Straßenbahn fuhr vom Hauptbahnhof bis zur Endhaltestelle „P+R Friedberg“. Im Laufe der Fahrt muss eine unbekannte Person einen Stein oder einen vergleichbaren Gegenstand gegen eine Seitenscheibe der Straßenbahn geworfen haben. Die Seitenscheibe wurde hierdurch beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.