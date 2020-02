Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.02.2020

Anzeige

Oberhausen – Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Zwei Autofahrer warteten bei Rotlicht mit ihren Fahrzeugen am Montag, gegen 13:00 Uhr, an der Ampel der Wertachstraße, Ecke Langenmantelstraße. Während sich der graue Opel Astra auf dem linken Fahrstreifen befand, wartete der schwarze Fiat Punto auf dem rechten.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge auf die Langenmantelstraße ein. Beide Autofahrer wollten ihre Fahrt in Richtung Ulmer Straße fortsetzen, weshalb der Fiat-Fahrer vor dem Opel auf dem linken Fahrstreifen einscherte. Daraufhin soll der Opel auf den rechten Fahrstreifen gefahren sein und versucht haben wiederrum vor dem Fiat einzuscheren. Da dies nicht mehr gelang, bogen beide Pkw leicht versetzt nebeneinander links in die Ulmer Straße ab.

Beim Abbiegen kam es schließlich zur Kollision zwischen den beiden Autos, wobei ein Gesamtsachschaden von circa 4000 Euro entstand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Klärung des genauen Unfallhergangs beitragen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

B 17 / Universitätsviertel – Unfallflucht

Eine 32-Jährige befuhr am Montag, um 09:15 Uhr, mit ihrem blauen Nissan Micra den rechten Fahrstreifen der B 17 in Fahrtrichtung Süden. Als sie sich zwischen den Anschlussstellen Eichleitner Straße und Messe befand, wechselte sie aufgrund des zähfließenden Verkehrs auf den linken Fahrstreifen. Dabei scherte sie noch rechtzeitig vor einem roten Pkw ein, welcher sich von hinten auf dem linken Fahrstreifen näherte.

Wenige Hundert Meter später fuhr der rote Pkw auf den rechten Fahrstreifen, beschleunigte und scherte zu knapp vor dem Nissan wieder auf den linken Fahrstreifen ein. Dabei touchierte er den Nissan an der rechten Front und der Wagen der 32-Jährigen geriet ins Schleudern. Die Frau konnte ihr Auto schließlich auf dem Ausfädelungsstreifen der Ausfahrt der WWK-Arena zum Stillstand bringen.

Der Fahrer des roten Pkw setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort und meldete den Unfall auch später nicht bei der Polizei.

Am Nissan entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Der Fahrer des roten Pkw, sowie Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.