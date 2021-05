Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.05.2021

Kriegshaber – Versuchter Einbruch in Elektrogeschäft

In der Zeit von Freitag, den 30.04.2021, 18:00 Uhr bis Montagfrüh, 08:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter versucht in ein Elektrogeschäft in der Ulmerstraße auf Höhe der 180er- Hausnummern einzubrechen. Hierbei wollte der Täter die Eingangstüre mittels Gewalt überwinden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf Tat oder Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323 3810 in Verbindung zu setzen.