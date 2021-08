Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.08.2021

Firnhaberau – Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Montag den 02.08.2021, 13:30 Uhr, bis Dienstag den 03.08.2021, 22:30 Uhr, wurden in der Schillstraße (auf Höhe der 90er Hausnummern) aus einem geparkten Pkw Audi mehrere Gegenstände entwendet. Der Täter gelangte auf bislang noch unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere und entwendete dort neben dem Autoradio auch Werkzeug und im Kofferraum aufbewahrte Geräte. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 1.400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Spickel-Herrenbach – Einbruch in Einfamilienhaus und in unbewohntes Haus

In der Zeit von Freitag den 30.07.2021 bis Montag den 02.08.2021 verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein eingeschlagenes Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Malmedystraße. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner und durchsuchte das gesamte Haus. Der Diebstahlschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zudem wurde in den vergangenen Tagen (31.07.2021, 16:00 Uhr, bis 03.08.2021, 18:00 Uhr) auch in ein unbewohntes Haus in der Carron-du-Val-Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich durch das Einschlagen einer Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Da das Haus leer steht blieb der Täter vermutlich ohne Beute. Hinweise bitte jeweils an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.







Haunstetten – Betrunken Unfall verursacht

Gestern (03.08.2021), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Haunstetter Straße in Richtung Königsbrunn und wollte nach links in die Ellensindstraße einbiegen. Beim Abbiegen übersah der 49-Jährige einen entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und das abbiegende Fahrzeug am rechten Heck touchierte. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, wobei an den Fahrzeugen ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000 Euro entstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim unfallverursachenden 49-Jährigen einen Wert von 1,76 Promille. Seinen Führerschein musste er noch vor Ort abgeben und die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.