Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.10.2021

Hammerschmiede – Angetrunkener Radfahrer verursacht Sachschaden

Am Sonntag (03.10.2021) fuhr ein 64-jähriger Radfahrer auf der Karlsbader Straße in südliche Richtung, als er unvermittelt und ohne Fremdverschulden stürzte. Dabei stieß er gegen zwei geparkte Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Er selbst blieb unverletzt. Durch die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,2 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Der 64-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr verantworten.







Innenstadt – Aggressiver Mann beleidigt Angestellte eines Imbiss und Einsatzkräfte

Am Sonntag (03.10.2021), gegen 17.30 Uhr, benachrichtigte ein 54-Jähriger die Polizei, da er angeblich durch Angestellte eines Schnellimbisses in der Maximilianstraße körperlich angegangen wurde. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten jedoch anhand mehrerer Zeugenaussagen fest, dass der Anrufer selbst die Angestellten in rassistischer Weise beleidigte. Daraufhin machte der Imbissbetreiber von seinem Hausrecht Gebrauch. Die Wut des äußerst aggressiven 54-Jährigen richtete sich anschließend gegen die Einsatzkräfte, welche er in gleicher Art und Weise verunglimpfte. Da er einen ausgesprochenen Platzverweis nicht beachtete, musste der 54-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Es wurden Ermittlungen wegen Volksverhetzung sowie Beleidigung eingeleitet.







Verkehrsunfallfluchten