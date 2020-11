Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.11.2020

Innenstadt – Streit um Müllentsorgung endet mit Schlägerei

Am 03.11.20, gegen 14.40 Uhr, kam es am Manzu-Brunnen am Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tätern, einem Mann und einer Frau. Auslöser waren Streitigkeiten zur korrekten Müllentsorgung. Einer der Beteiligten, warf eine alte Socke auf den Boden, was einem anderen missfiel. Daraufhin entstand eine Schlägerei bei der sich die Beteiligten schlugen, an den Haaren zogen oder traten. Der Mann wurde an der Augenbraue verletzt, die Frau klagte allgemein über Schmerzen. Zwei Täter sind flüchtig. Das Geschehen wurde von Zeugen beobachtet, die auch zu Hilfe eilten. Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Kriegshaber – Diebstahl von Rädern an fünf Fahrzeugen

An fünf Fahrzeugen, die auf einem Firmengelände im Bereich Kurzes Geländ abgestellt waren, entwendeten Diebe jeweils alle vier Kompletträder. Die Fahrzeuge wurden, nachdem die Räder abmontiert waren, auf von den Tätern mitgebrachten Steinen abgestellt. Die Tat wurde am Morgen des 03.11.20, gegen 8.40 Uhr, festgestellt. Es entstand Schaden im unteren 5-stelligen Eurobereich. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.







Lechhausen – Diebstahl von Werkzeugen – Täter festgenommen

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter eines Baumarktes in der Südtiroler Straße bemerkte am 03.11.20, gegen 16.45 Uhr eine Person, welche das Geschäft über das Anlieferungstor verlassen wollte. Es stellte sich heraus, dass der 29-jährige Täter zwei Bohrmaschinen und einige Werkzeuge ohne Bezahlung aus dem Geschäft bringen wollte. Die Werkzeuge hatten einen Wert im mittleren dreistelligen Eurobereich. Der 29-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen, bevor er wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde. Eine Diebstahlsanzeige folgt.